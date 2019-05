Un raro esemplare di lupo italiano è stato salvato in una vasca vicino il Lago di Garda

agi

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Disavventura a lieto fine per undinel Bresciano. Il 23 aprile il servizio Canile Sanitario dell'Ats di Brescia era intervenuto su segnalazione dei Vigili del Fuoco a Esenta di Lonato,aldi, dove la lupa era caduta in unadestinata alla pulizia dell'acqua di una roggia e rischiava di annegare.L'animale appariva sofferente e presentava numerose escoriazioni su tutto il corpo. Per consentire un rapido recupero, senza recare ulteriori danni, ilsedato ed ètrasportato presso il Canile Sanitario di Brescia, struttura di ricovero a carattere ospedaliero in grado di far fronte alle esigenze di cani e gatti feriti e vaganti. L'animale recuperato, di sesso femminile, èsottoposto ad esami strumentali, quali la RX della colonna vertebrale, bacino e di tutti gli arti, che hanno permesso di evidenziare l'assenza ...

