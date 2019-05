STATE OF DECAY 2 si aggiorna con nuove armi e novità interessanti

gamerbrain

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Undead Labs ha reso disponibile un nuovomento perof2, portando il gioco alla versione 8.0 e introducendoe tante novità, scopriamole insieme.Nuovomento disponibile perof2 Iniziamo prima di tutto dalle, le quali provengono direttamente dalla seconda guerra mondiale:M1918 BAR Thompson M1A1 Mitraglietta M3 Surplus M1911 Revolver M1917 Fucile di precisione M1903A4 M1 Carbine M1 Para Carbine Fucile da trincea M97 Avete già letto la nostra Recensione diof2?Lepossono essere acquipresso i mercanti di antiquariato o reperite tramite le normali casse, le quali a volte celano delle varianti speciali. Per quanto riguarda invece le novità troviamo nel nuovomento quanto segue:Possibilità di rimuovere il ruolo di leader ad un membro della comunità ...

HenriqueSKINFOX : @Ceythian State of decay 2, somente no Pc e no xbox - HuntersXbox : @xcapim360 @XboxMilGrau_ quando era o State of decay 2 . -