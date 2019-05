Serie A | giornata di allenamento | le ultime sui club del massimo campionato

calcioweb.eu

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Attesa in vista della prossimadeldiA, le squadre continuano la preparazione.mattutino per la Juventus in vista del derby contro il Torino, lavoro tecnico e conclusioni per la squadra di Allegri, domani mattina nuova seduta poi la conferenza stampa dell’allenatore bianconero.Il Napoli invece si è ritrovato nel pomeriggio per preparare la gara contro il Cagliari, in avvio la squadra ha svolto attivazione a secco, in seguito seduta tecnico tattica, in chiusura partita a campo ridotto. Insigne inizialmente si è allenato con il gruppo, successivamente ha seguito la tabella personalizzata, differenziato per Diawara.La Sampdoria invece ha svolto una doppia sessione diin vista della trasferta di Parma, in mattinata seduta a gruppi incentrata su sviluppo della forza e trasformazione con esercitazioni tattiche, nel ...

