Salvini irride la sinistra | Comunisti come i panda Faremo un' area protetta…

Salvini irride Orlando : "È un sindaco distratto : perché non aiuta i palermitani?" : Un nuovo capitolo delle querelle tra Matteo Salvini e Leoluca Orlando. Da un lato il ministro dell'Interno dei porti chiusi e col pugno di ferro in materia di immigrazione, dall"altro il sindaco di Palermo tutto accoglienza, che in aperta polemica con il responsabile del Viminale ha sospeso nella sua città il decreto Sicurezza-Salvini, proprio per fargli uno sgarro.E nelle ultime ore, a tal proposito, ha detto: "Qualora il prefetto di Palermo ...

Salvini contestato a Perugia - lui reagisce e li irride 'Avete rotto le p...' (VIDEO) : Matteo Salvini è finito spesso al centro della critica per la scelta di stare in mezzo alla gente. Una direzione intrapresa che lo pone spesso lontano dal Viminale. Non a caso in molti hanno provato ad attaccare il Ministro dell'Interno sul fatto che il suo presenzialismo nei talk show televisivi e nei luoghi in cui va in scena, di volta in volta la campagna elettorale, lo fa lavorare poco. Lui se ne è sempre curato poco e si è sempre tuffato in ...

Legittima Difesa - la Lega festeggia in aula : il Pd si infuria e Salvini li irride (VIDEO) : Matteo Salvini, sin dal suo insediamento al governo, aveva sottolineato l'importanza di rivedere alcuni passaggi chiave del tema "Legittima Difesa". Si è sempre battuto affinché quanti provino a difendere autonomamente i confini delle proprie abitazioni o proprietà ricevano una maggiore tutela dallo Stato. Nel giorno in cui arriva l'approvazione definitiva della nuova norma era lecito attendersi scene di giubilo da parte della Lega. Non a caso ...

Legittima difesa - sì definitivo al Senato : trionfo di Matteo Salvini - che irride il Pd : La Legittima difesa adesso è legge. Un traguardo importantissimo per la Lega e Matteo Salvini, che sul testo ha condotto una lunga battaglia. Con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti, il Senato ha approvato definitivamente la riforma A caldo, il ministro dell'Interno ha commentato: "È un be

D'Alema attacca Salvini : 'Personalità rozza' - il Ministro lo irride : 'Buon Maalox' : Matteo Salvini, senza ombra di dubbio, può essere considerato il polito che, sulla scena politica italiana, sta avendo il maggiore successo. Lo dicono i sondaggi e anche la sua capacità di veicolare il suo messaggio attraverso nuove strade come ad esempio i social network, dove è addirittura il politico più seguito d'Europa. La sua è una politica particolarmente aggressiva nei confronti dei tempi più scottanti e più volte è stato accusato di ...

Prodi invita ad esporre bandiera dell'Europa : 'Ue è una garanzia' - Salvini lo irride : Mancano poche settimane alle prossime elezioni Europee ed è anche il momento in cui ciascuna parte politica prova a far valere le proprie idee sull'elettorato. Romano Prodi nelle ultime ore ha inteso ancora una volta sottolineare l'importanza dell'Europa ai fini del futuro dell'Italia, invitando i cittadini italiani a esporre una bandiera dell'Ue. Una prospettiva non appoggiata dal ministro dell'Interno che, con il consueto sarcasmo, ha inteso ...

Salvini irride Fazio su Macron : 'È andato a spese sue - si è dissanguato' : Tra Fabio Fazio e Matteo Salvini non corre buon sangue e il Ministro dell'Interno non perde occasione per manifestare la scarsa simpatia nei confronti del conduttore. Lo ha fatto quando ha annunciato di non voler mai più andare ospite da lui, lo fa quando lo critica per il suo essere troppo schierato a sinistra e lo ha fatto nel corso di un incontro pubblico avvenuto a Lauria, in Basilicata. Davanti a centinaia di persone ha ancora una volta ...

Merlino irride Salvini e Di Maio : 'Ora va tutto bene - una vera magia : bibbidi bobbidi bu". : Che la convivenza tra Lega e Movimento Cinque Stelle potesse essere complicata era cosa nota. Due anime profondamente diverse e quasi non pronosticabili come parti di una stessa maggioranza era normale potessero attraversare dei momenti di crisi. Le ultime settimane, per l'appunto, hanno rappresentato un momento in cui il governo ha vacillato ed in molti hanno iniziato ad ipotizzare una fine che potesse essere molto vicina. Le ultime ...

Salvini irride i giornali : 'Non sanno che ca..o scrivere' e loda Di Maio (VIDEO) : Matteo Salvini ha chiuso l'appuntamento con la scuola di formazione politica della Lega con un intervento che, come nel suo stile, ha fatto rumore. Tra le dichiarazioni più rumorose ci sono state quelle riservate ai giornalisti, con particolare riferimento ad alcuni articoli apparsi su Il Corriere della Sera e La Repubblica. Il ministro, che è egli stesso un giornalista, ha sottolineato con ironia come si tratti di colleghi più bravi di lui ...