Romano Prodi | “Il populismo presto si esaurirà Il Pd si apra e potrà approfittarne” 

Romano Prodi vuole diventare la piccola Greta. Come si è ridotto : Romano Prodi vorrebbe rinascere biondo, con le trecce e gli occhi azzurri. Tra le varie possibili derive senili, il professore ne ha una tutta sua. Molto curiosa. Potesse, amerebbe una nuova esistenza Come Greta Thunberg, la giovane attivista svedese diventata famosa per le sue battaglie ecologiste.

Romano Prodi - la profezia dell'ex premier diventa realtà : "Angela Merkel a capo dell'Ue" : Raccogliere l'eredità alla presidenza della Commissione Ue di Jean-Claude Juncker non sarà compito difficile, considerando i danni combinati dal lussemburghese. Eppure all'interno del Ppe i dubbi sui nomi finora in circolazione sono tali e tanti da far emergere l'ipotesi più ardita, finora sostenuta

Romano Prodi - umiliazione estrema : la bandiera dell'Europa? Solo i rom ascoltano Professore e Pd : È nei campi rom che si registra il maggior successo della proposta, lanciata da Romano Prodi, di esporre la bandiera blu a dodici stelle. Non gliel' hanno mica imposta, come accade invece alle scuole e agli edifici pubblici: è un' adesione volontaria, in nome di una comunanza di obiettivi. Anche se

Piazzapulita - Romano Prodi nefasto : "A settembre-ottobre..." - il grande rischio per Salvini e Di Maio : "Risultati e consenso sono due cose diverse. A settembre-ottobre ci sarà la resa dei conti per questo governo". Romano Prodi, intervistato da Corrado Formigli a Piazzapulita, consulta la sua sfera di cristallo e sentenzia: arriveranno tempi duri per Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. An

Romano Prodi vuole il male dell'Italia : "Angela Merkel a capo della Commissione Europea" : Il nuovo Pd di Nicola Zingaretti ci porta in dote anche il ritorno di Romano Prodi, che ha recentemente detto di star pensando a riprendere la tessera del partito e dunque al ritorno in politica. Un'ulteriore conferma arriva in un'intervista a L'Espresso, in cui Mortadella si lancia in un appello da

DiMartedì - il ritorno di Romano Prodi : "Qual è il suo problema" - la barzelletta su Matteo Salvini : Dopo le primarie Pd, a caldissimo, ha detto che sta pensando di riprendere la tessera del partito. Di un partito spostato a sinistra che ora, con Matteo Renzi ridotto a comparsa, sente più suo. Si parla di Romano Prodi, che dopo queste parole è tornato ad impazzare anche in televisione. Il Mortadell

Romano Prodi : “Salvini razzista - certamente non lo definisco un moderato” : L'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, accusa il ministro dell'Interno Matteo Salvini di razzismo e aggiunge: "Quando dici ‘noi siamo diversi dagli altri’ dici anche questo. Credo proprio che creando tensione si può andare avanti per un po' di tempo ma poco. L’aggettivo che io accompagno nella mia testa quando vedo Salvini non è proprio moderato".Continua a leggere

Romano Prodi : "Salvini razzista. Finita l'illusione che fare la faccia cattiva risolva i problemi" : Matteo Salvini è razzista? "Sì, nel senso che quando dici "noi siamo diversi dagli altri" dici anche questo. Mentre noi siamo una parte di mondo, con una grande cultura, una grande civiltà che dobbiamo custodire, ma con la cultura e non con l'odio". A dirlo è Romano Prodi in un'intervista rilasciata a Di Martedì su La7.Il professore bolognese, sempre riferendosi a Salvini, afferma: "È Finita l'illusione ...

Romano Prodi ed Enrico Letta - ritorno a casa : Si potrebbe dire "Sweet Home Pd". Romano Prodi ed Enrico Letta commentano con entusiasmo la partecipazione ai gazebo dem e l'elezione a larga maggioranza di Nicola Zingaretti come nuovo segretario. Prodi, in un'intervista al Corriere della Sera, parla di "riscossa" e dice di sentirsi "quasi a casa". Letta, in un'intervista alla Repubblica, annuncia la volontà, dopo 5 anni, di riprendere la tessera del partito.Romano Prodi riparte dalla ...

Matteo Salvini azzera le primarie del Pd : 'Con Matteo Renzi - Maria Elena Boschi e Romano Prodi...' : Le primarie del Pd? 'azzerate' con un tagliente commento di Matteo Salvini . Già, nel voto in cui i democrat sono chiamati a scegliere il nuovo segretario, all'evento il ministro dell'Interno rivolge ...