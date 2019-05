Per 36 anni a capo della Banca di Cambiano | addio a Mario Cappelli

Giallo a Capo Verde - cooPerante italiano trovato morto : David Solazzo aveva 30 anni : David Solazzo, 30enne fiorentino, è morto a Capo Verde, dove si trovava in qualità di cooperante per la Ong di Firenze Cospe. Ignote le cause del decesso, anche se l'organizzazione in una nota ha parlato di "un incidente sul quale "le autorità locali stanno ancora indagando". Sarebbe dovuto tornare in Italia tra pochi giorni.Continua a leggere

Il 2 maggio 1519 moriva Leonardo da Vinci : dal giorno della morte alle celebrazioni Per i 500 anni : Il giorno che ha caratterizzato tutto il calendario culturale del 2019 è arrivato: il 2 maggio ricorre infatti, il quinto anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Si racconta che il maestro morì fra le braccia del re Francesco I: a metà fra storia e leggenda, questo episodio ha ispirato numerosi artisti che ne hanno dato una personalissima interpretazione. Dal momento della morte ad oggi sono trascorsi cinque secoli.

Ferrara - ansia Per Valentina - 14 anni : è scomparsa. L’appello del papà : “Aiutatemi a trovarla” : L'appello del papà di Valentina, 14 anni, scomparsa da ieri dalla sua casa a Cento, in provincia di Ferarra. La ragazza sarebbe uscita dalla sua abitazione e poi avrebbe fatto perdere le sue tracce. "So che ha conosciuto un ragazzo della zona di Corticella: forse è con lui. Spero possiamo trovarla al più presto: chi dovesse vederla informi subito i carabinieri".

Usa - abusarono Per anni di una mucca - una capra e dei cavalli : condannati tre uomini : In una fattoria di Munson, in Pennsylvania, nell'agosto 2018, circa una dozzina di animali furono abusati fisicamente. Grazie alla segnalazione di un 16enne, per gli incresciosi fatti furono successivamente arrestati Terry Wallace, Marc Measnikoff e Matthew Brubaker. Dopo la denuncia del ragazzo, gli agenti trovarono dei filmati registrati, le prove delle violenze. Tre uomini condannati Gli agenti, come detto, successivamente ritrovarono ...

15 anni di Winx - una mostra e una serie tv Per celebrare le fatine : Quindici anni di successi in Italia e nel Mondo come reginette del cartoon e del merchandising: si tratta delle Winx, le fatine create da Iginio Straffi della Rainbow, la casa di produzione con sede ...

Il “Guardian” ha fatto un utile oPerativo Per la prima volta negli ultimi vent’anni : Guardian News and Media, la società che gestisce i giornali britannici Guardian e Observer, ha avuto, nell’ultimo anno fiscale, un utile operativo per la prima volta dal 1998. L’utile operativo dell’anno fiscale che si è concluso a inizio aprile è stato

Vigile del fuoco stupra una bimba di 8 anni : 'L'ho scambiata Per una donna adulta' : NEW YORK - stupra una bambina di 8 anni e prova a giustificarsi in modo assurdo. Michael William Palmatier, 48 anni, ha raccontato alla polizia di aver scambiato la vagina di una bambina per la bocca ...

Muore a 21 anni Per sospetta meningite - il locale in cui si trovava nel weekend resta chiuso in attesa di accertamenti : Notizia Precedente Parte da Pescara il Tour della Salute: medici specialisti, test autodiagnostici e spettacoli. Il programma <span class="

Festa con vip Per Ilaria Occhini - 65 anni di carriera raccontati in un film : Loro due al premio Strega, che lui vinse con "Ferito a morte" nel 1961, e poi al mare con gli amici, nuotare tenendosi per mano, a cena con Mastroianni dopo gli spettacoli a teatro, e Goffredo Parise ...

1° maggio 2019 - emergenza giovani : Persi in Italia oltre 600mila posti di lavoro in 15 anni : Gli occupati under 25 sono passati da 1,7 milioni del 2004 a 1,093 del 2019, con una perdita secca di oltre 600mila posti. Il calo dei disoccupati - da 522 a 473mila - è più che compensato dall’aumento del numero degli inattivi (+12% da 3,8 milioni a 4,3 milioni) e anche di quello dei Neet (da 1 milione a 1,125 milioni). Il tasso di occupazione è crollato dal 28% al 19%, quello di disoccupazione invece è salito dal 23 al 30% e ...

NBA - Gregg Popovich rinnova Per tre anni con gli Spurs : rimane il più pagato della lega : ... Popovich farà la sua prima esperienza come capo-allenatore di Team USA nei prossimi Mondiali in Cina a settembre, da seguire in esclusiva sui canali di Sky Sport, e, successivamente, alle Olimpiadi ...

Lucania al Bif&st : un viaggio di scoPerta Per Angela Fontana - Gigi Roccati e Giovanni Capalbo : ... ringrazio Gigi e a Gio che mi hanno aiutato portandomi in giro per le location e facendomi conoscere il mondo di Lucia. Gio mi ha parlato delle persone con cui viveva in Basilicata, mi ha aperto a ...

L'appello Per aiutare Paul - espulso dopo 10 anni in Italia : "Mai un reato" : Da dieci anni Paul Aning è ospite della Missione Speranza e Carità di Palermo e aiuta il prossimo come può. Adesso però gli...

Dopo 10 anni deve lasciare l'Italia - l'appello Per aiutare Paul : "E' un disPerato - non un delinquente" : Il suo permesso di soggiorno non è stato rinnovato e Paul Aning, ghanese di 51 anni, deve lasciare Palermo, diventata ormai...