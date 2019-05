Milan | Bakayoko senza benzina e in ritardo | Gattuso manda la squadra in ritiro

Milan - Bakayoko ritarda di un'ora gli allenamenti : Gattuso punisce tutti - cinque giorni di ritiro : Milan in ritiro fino alla partita con il Bologna. E' la decisione presa dal tecnico Rino Gattuso dopo che Tiemoué Bakayoko, questa mattina, si è presentato all'allenamento con un'ora di ritardo. Il ritiro dei giocatori rossoneri a Milanello inizierà domani pomeriggio e durerà fino a lunedì, giorno d

Milan - Gattuso sferza la sua squadra : “oggi ci manca l’anima. Bakayoko via? Lo apprendo dai giornalisti” : L’allenatore del Milan ha parlato alla vigilia del match con il Torino, soffermandosi anche sul futuro di Bakayoko “Nei momenti di difficoltà avevamo l’anima, oggi manca l’anima. Le chiacchiere stanno a zero, la voglia dobbiamo dimostrarla sul campo, in questo momento siamo spenti, sotto tutti i punti di vista. Parlare serve a poco, dobbiamo fare fatti e risultati“. Spada/LaPresse E’ la fotografia del ...

Milan - il futuro di Bakayoko resta un'incognita. E non solo per i soldi : A basarsi soltanto sulle anticipazioni, siamo comunque ancora nel campo delle indiscrezioni, del lancio per le magliette della prossima stagione, parrebbero non esserci dubbi: uno dei quattro ...

Milan - Reina : 'Razzismo? Kessié e Bakayoko esemplari. Non siamo noi a dover fermare gare' : Pepe Reina ha voluto così stigmatizzare l'episodio ma anche chiarire ciò che andava fatto: "Si deve essere forti nel lanciare un messaggio contro il razzismo - ha spiegato in esclusiva a Sky Sport - ...

Bakayoko ferito dai cori razzisti dei laziali - ora pensa di lasciare il Milan : Dal canto suo, il Milan, per volontà del dirigente brasiliano e di Maldini, continua a premere per trattenere un giocatore divenuto importante nell'economia del gioco di Gattuso e che è tra i pochi ...

Coppa Italia - rabbia Leonardo : “mille motivi per fermare Milan-Lazio. Razzismo? Bakayoko e gli altri encomiabili - ma Mazzoleni…” : Leonardo, direttore generale dell’area tecnica del Milan, ha contestato duramente l’operato dell’arbitro Mazzoleni e delle autorità dopo gli episodi di razzismo avvenuti nella semifinale di Coppa Italia fra Milan e Lazio: la partita era da sospendere I momenti di tensione prima della partita, cori razzisti, ululati nei confronti di Kessiè e Bakayoko, banane gonfiabili. La partita di Coppa Italia fra Milan e Lazio è stata ...

Milan attacca la Procura Figc 'Su cori contro Kessié e Bakayoko non ha fatto nulla' : Auspichiamo altresì la massima collaborazione da parte delle Forze dell'Ordine per individuare e punire i responsabili che con le loro azioni offuscano l'immagine del nostro mondo'. Milan contro la ...

Milan : 'Denunciamo i cori razzisti contro Bakayoko e Kessie - Procura federale inerme'. Scaroni : 'Avvilente' : Nel corso dei suoi 120 anni di storia il Club rossonero ha sempre onorato i valori dello Sport, del rispetto e dell'inclusione, ponendoli alla base di tutte le proprie attività. La società intende ...