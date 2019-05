Manifestazioni 1 maggio a Parigi | scontri e disordini a Montparnasse

DIRETTA Primo Maggio : concerti - Manifestazioni e ultime news - : Sindacati in piazza a Bologna. Il leader della Cgil Landini lancia un appello all'unità : "Ragioni storiche che portarono a divisione non esistono più". Nel pomeriggio i concertoni a Roma e a Taranto

DIRETTA Primo Maggio : concerti - Manifestazioni e ultime news - : Sindacati in piazza a Bologna. Il leader della Cgil Landini lancia un appello all'unità : "Ragioni storiche che portarono a divisione non esistono più". Nel pomeriggio i concertoni a Roma e a Taranto

Primo maggio : Manifestazioni in tutto il Paese : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

1 maggio : in Veneto Manifestazioni di Cgil - Cisl e Uil in molte città (2) : (AdnKronos) - A Vicenza la triplice sindacale ha organizzato uno spettacolo teatrale dedicato alle donne lavoratrici che si svolgerà al Ridotto del Teatro Comunale. Carlo Albè e Giusy Leonardi, accompagnati da Nicola Pastori, presentano "L'ultima apra la porta”. Ore 21.00 con ingresso gratuito. Piaz

1 maggio : in Veneto Manifestazioni di Cgil - Cisl e Uil in molte città : Venezia, 29 apr. (AdnKronos) - I lavoratori di Cgil Cisl Uil del Veneto parteciperanno in massa alla manifestazione nazionale di Bologna sia con pullman organizzati che con treno e auto condivise.I sindacati confederali non hanno però rinunciato ad organizzare le celebrazioni del Primo maggio anche