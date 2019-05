In fila per Conte Ritorno di fiamma del Psg | ma l' Inter si è mossa e la Roma ora ha

Juventus - Cuadrado : “Storici 8 scudetti di fila. Futuro? Spero di restare” : Cuadrado – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Juan Cuadrado, esterno offensivo della Juventus, ha parlato del suo futuro e dell’ipotesi di un suo addio al club bianconero nel corso della sessione estiva di calciomercato. LEGGI ANCHE: Ndombele-Juventus, ora arriva la conferma: “Preferirei darlo ad Agnelli” Juventus, Cuadrado: “Ho ancora un altro anno di contratto” […] L'articolo Juventus, Cuadrado: ...

Antonio Conte - la fila per l'allenatore si allunga : occhio ai conti - chi si rovina per prenderlo : Questo pezzo nasce con l' intento di dare una risposta alla domanda del mese: hanno ragione i «teorici del calcio» alla Adani o i «praticanti» alla Allegri? Non è vero, la domanda del mese è un' altra: chi vincerà la battaglia finale de «Il Trono di Spade»? Non è vero, la domanda del mese è un' altr

Grande Fratello 18 - Mila Suarez si arrabbia con Gennaro dopo una sfilata : "Ho i miei motivi per arrabbiarmi... Vuoi che parlo?" (Video) : Nella casa del Grande Fratello 16, Mila Suarez ha utilizzato un semplice gioco, una sfilata a tema "texano" durante la quale i ragazzi hanno assegnato un voto a ogni singola ragazza, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa con Gennaro Lillio. La scena è andata in onda durante il daytime di oggi, lunedì 29 aprile 2019.Durante una sfilata, Gennaro ha assegnato "solo" un 9 alla sfilata di Mila Suarez ma l'ex fidanzata di Alex Belli, in ...

Inter stai attenta : c'è la fila per Pepé : Secondo BBC Sport , anche il Manchester United si sarebbe aggiunto alla corsa tra i pretendenti di Nicolas Pepé ; il laterale del Lille che piace anche a Liverpool e Inter .

Un modello 26enne è morto per un malore durante una sfilata della settimana della moda di San Paolo - in Brasile : Un modello brasiliano è morto dopo aver avuto un malore mentre sfilava per il marchio di moda Ocksa sabato, durante la settimana della moda di San Paolo. L’uomo si chiamava Tales Soares e aveva 26 anni; è morto dopo essere stato portato

Pole di Bottas - terzo tempo per Vettel. Leclerc quinta fila : “Sono stato stupido” : Valtteri Bottas, su Mercedes, partira' in Pole position nel Gp dell'Azerbaigian, quarta prova del Mondiale di Formula 1, in programma domani sul circuito di Baku. Il finlandese ha preceduto di 59 millesimi nell'ultimo tentativo il compagno di squadra Lewis Hamilton, mentre in seconda fila partiranno domani Sebastian Vettel con la Ferrari e Max Verstappen con la Red Bull. In una tiratissima Q3, dietro ai primi quattro si sono classificati Sergio ...

Psg ko contro il Rennes - Neymar perde la testa e rifila un pugno ad un tifoso [VIDEO] : “Impara a giocare!”. E’ questa la frase di un tifoso nei confronti di Neymar che ha fatto infuriare il calciatore brasiliano, la scena è avvenuta ieri sera mentre il calciatore saliva le scale verso la tribuna d’onore con tutta la squadra dopo la sconfitta a sorpresa ai rigori nella finale di Coppa di Francia contro il Rennes. L’ex Barcellona si è fermato davanti ad un tifoso e ha rifilato una manata in ...

A Baku prima fila Mercedes poi Vettel. Incidente per Leclerc : Valtteri Bottas partirà dalla pole position al Gran Premio d'Azerbaijan, quarta tappa del Mondiale 2019 di Formula 1. Il pilota finlandese della Mercedes ha conquistato la pole nelle qualifiche di ...

Boxe - Juan Francisco Estrada si laurea Campione del Mondo WBC dei supermosca. Sfilata la cintura a Rungvisai : Juan Francisco Estrada si è laureato Campione del Mondo dei pesi supermosca per la sigla WBC. Il messicano ha sconfitto il thailandese Srisaket Sor Rungvisai ai punti con verdetto unanime: 116-112, 115-113, 115-113. Il 29enne ha così sfilato la cintura all’avversario di dieci anni più anziano che la deteneva addirittura dal 2017. Il centroamericano, ora in possesso di un record di 39 vittorie e 3 sconfitte, si è presentato pimpante sul ...

Cairo suona la carica al filadelfia in vista del Milan. Djidji operato : stagione finita : Il Presidente Cairo al Filadelfia - TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE https://t.co/J8ZB5T8kQp #SFT - Torino Football Club, @TorinoFC_1906, April 26, 2019 Ha seguito le prove generali della squadra di ...

Amazon - utili record per il quarto trimestre di fila : Grazie al contenimento dei costi, Amazon raggiunge utili record per il quarto trimestre di fila, toccando nei tre mesi che aprono l'anno quota 3,6 miliardi di dollari . Questi si vedono inoltre ...

Manifestazione a Milano - in 70 mila per il 25 Aprile. Sala : «Milano sempre in prima fila» : La ricorrenza della Liberazione. In piazza Duomo il ritrovo con gli interventi. Slogan e bandiere, ma anche insulti alla Brigata Ebraica dai gruppi pro Palestina. Stoccata di Landini a Salvini: «La lotta alla mafia non è solo oggi»