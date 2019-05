Giro d’Italia 2019 | ci saranno quasi tutti i big La lista degli assenti | da Chris Froome

oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Undalle grandissime firme quello che prenderà il via il prossimo sabato 11 maggio da Bologna, con una breve cronometro individuale che porterà in cima al San Luca. Mai come quest’anno infattipresenti alla partenza tantissimi dei più importanti pretendenti in chiave grandi giri.Da Vincenzo Nibali a Tom Dumoulin, già vincitori della Corsa Rosa in passato, passando dai giovani e rampanti colombiani Egan Bernal e Miguel Angel Lopez, fino ad arrivare a Primoz Roglic e Simon Yates, scalatori in rampa di lancio pronti a far saltare il banco. Da non dimenticare anche la coppia iberica della Movistar con Mikel Landa ed Alejandro Valverde.Andiamo a scoprire però chi ha preferito disertare l’appuntamento per concentrarsi sui prossimi obiettivi, a partire ovviamente dal Tour de France. Non si può non iniziare con la coppia del Team Ineos formata da Geraint Thomas e ...

