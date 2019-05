Giro di Romandia 2019 | orari tv e percorso della tappa 2 Classifica

Romandia 2019 - Roglic vince la tappa 1 e manda un messaggio al Giro : Beffato ieri nel cronoprologo per pochi centesimi dal connazionale Tratnik, Primoz Roglic si riscatta subito con gli interessi: vince la prima tappa del Giro di Romandia , regolando allo sprint un ...

Ciclismo - Giro di Romandia 2019 : Primoz Roglic conquista tappa e maglia : Primoz Roglic si prende tutto al Giro di Romandia. Dopo il secondo posto nel prologo di ieri, lo sloveno della Jumbo-Visma ha conquistato la prima tappa (Neuchatel- La Chaux-de-Fonds) della corsa svizzera, mettendosi addosso anche la maglia di leader della classifica generale. Il 29enne di Trbovlje sembra essere in grande forma e lancia un chiaro segnale agli avversari in vista dell’ormai prossimo Giro d’Italia. Roglic è uno dei ...

Giro di Romandia - prologo a Tratnik : Lo sloveno Jan Tratnik ha vinto il cronoprologo del Giro di Romandia sulle rive del lago di Neuchatel, un percorso tecnico di 3,8 km . Il portacolori del Team Bahrain Merida ha preceduto di un secondo ...

Giro di Romandia 2019 - Tratnik beffa Roglic nel cronoprologo : Comincia con una sorpresa il Giro di Romandia 2019 , che di qui a domenica propone sei giornate di gara con molte salite: a vincere non è il favorito Primoz Roglic , ma il suo connazionale Jan Tratnik ...

Giro di Romandia 2019 : Jan Tratnik conquista a sorpresa il cronoprologo di Neuchâtel : Il Giro di Romandia 2019 si apre nel segno dello sloveno Jan Tratnik, che fa suo il cronoprologo di Neuchâtel. Il corridore della Bahrain Merida ha battuto contro ogni pronostico uno dei grandi favoriti di giornata, il connazionale Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e lo svizzero della UAE Team Emirates Tom Bohli. Beffato anche l’ex campione iridato delle prove contro il tempo Tony Martin (Jumbo-Visma) che chiude quarto. Il vincitore del Tour de ...

Ciclismo - Vasil Kiryienka torna in gara! Risolta l’anomalia cardiaca - il bielorusso al Giro di Romandia : Vasil Kiryienka è pronto per tornare in gara! Il bielorusso ha infatti ricevuto il via libera per poter proseguire la propria attività agonistica dopo che durante i raduni prestagionali gli era stato diagnosticato uno scompenso cardiaco. Il 37enne rientra in gruppo dopo nove mesi di assenza e vestirà la casacca del Team Sky (da domani Team Ineos) nella cronometro individuale che oggi apre il Giro di Romandia, breve corsa a tappe in Svizzera. A ...

Giro di Romandia 2019 - la prima tappa. Orario e tv : Neuchatel, 29 aprile 2019 " Il Tour de Romandie 2019 parte domani con un cronoprologo interessante sulle rive del lago di Neuchatel e un percorso tecnico all'interno della cittadina svizzera. Si ...

Giro di Romandia 2019 - il percorso e dove vederlo in tv : Neuchatel, 29 aprile 2019 " Un cronoprologo, una cronometro e una tappa regina in salita: queste le tappe clou del Giro di Romandia 2019 , ultima breve corsa a tappe prima del Giro. Sarà un banco di ...

Giro di Romandia 2019 - Roglic e Viviani fanno l'ultimo test per il Giro d'Italia : Sei giorni di gara, con due cronometro da 21 chilometri in totale e quattro tappe in linea con molte salite da affrontare: è il menu del Giro di Romandia 2019 , per molti l'ultimo test in vista del ...

Il nuovo Team Ineos pronto al Giro di Romandia : ancora però si dovrà attendere per le novità relative alle maglie : Giro di Romandia, il Team Ineos si appresta a prendere parte alla corsa con i vecchi colori legati al Team Sky “Durante il Giro di Romandia correremo in questo kit Team Ineos prima di rivelare il nostro nuovo design e colori il 1° maggio“. Il Team Ineos (ex Team Sky) non ha ancora rivelato le novità relative alle proprie divise. Nel Giro di Romandia verranno usati i vecchi colori nero ed azzurro, prima di scoprire che novità ci ...

Giro di Romandia 2019 : ultimo test prima del Giro d’Italia. Presenti Primoz Roglic ed Elia Viviani : Passa dalla Svizzera l’ultimo appuntamento di preparazione in vista del Giro d’Italia 2019 che scatterà l’11 maggio in quel di Bologna. Come di consueto ci si sposta in terra elvetica, per il Giro di Romandia, dopo le Classiche delle Ardenne: breve corsa a tappe che anticipa il primo grande Giro stagionale. Si comincia domani, martedì 30 aprile, ultima tappa in programma domenica 5 maggio. Percorso Sei le frazioni, tra le quali ...

Giro di Romandia 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Elia Viviani e Geraint Thomas : Si svolgerà da martedì 30 aprile a sabato 5 maggio il Giro di Romandia 2019, uno degli ultimi appuntamenti del calendario ciclistico internazionale prima dell’inizio del Giro d’Italia 2019. La corsa a tappe che si disputa sul suolo svizzero propone un tracciato particolarmente interessante con due cronometro e quattro tappe in linea, per un totale di sei frazioni. Tra gli uomini più attesi spiccano lo sloveno Primoz Roglic ...

Giro di Romandia 2019 : il percorso e le tappe ai raggi X. Due cronometro e tanta salita in Svizzera : Terminate le Classiche delle Ardenne non si ferma il circuito World Tour di ciclismo al maschile: ci si sposta in Svizzera per il Giro di Romandia, l’ultimo appuntamento di preparazione per il Giro d’Italia. Presenti tanti big: a partire dallo sloveno di Primoz Roglic, che poi volerà nel Bel Paese per tentare l’assalto alla Rosa, passando per Geraint Thomas, vincitore dell’ultimo Tour de France. Andiamo a scoprire il ...