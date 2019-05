Foggia | l' arte del riciclo a ' Libando | viaggiare mangiando' Sesta edizione dal 3 maggio

noinotizie

(Di mercoledì 1 maggio 2019) ... Puglia Promozione, Provincia di, Federturismo Confindustria, Symbola e Università degli Studi di" creando occasioni di condivisione e stimolando momenti di riflessione sull'economia ...

Dixy62553861 : RT @PopCornPress1: ???? L’arte del #riciclo sarà protagonista della 6^ edizione di #Libando in programma a #Foggia dal 3 al 5 maggio. ? Labo… - cuochifuorisede : RT @PopCornPress1: ???? L’arte del #riciclo sarà protagonista della 6^ edizione di #Libando in programma a #Foggia dal 3 al 5 maggio. ? Labo… - PopCornPress1 : ???? L’arte del #riciclo sarà protagonista della 6^ edizione di #Libando in programma a #Foggia dal 3 al 5 maggio. ?… -