Roland Ratzenberger | l' altro di Imola

sport.sky

(Di martedì 30 aprile 2019), sabato 30 aprile 1994.ha 34 anni, non è uno dei "giovani" della Formula1. Lui nella massima serie è arrivato tardi, da sconosciuto ai più, con fatica e pochissimi soldi. ...

SkySportF1 : Un omaggio a Roland #Ratzenberger Il pilota austriaco è scomparso durante le qualifiche a Imola nel 1994. in un inc… - nefertiti_1976 : RT @SkySportF1: Un omaggio a Roland #Ratzenberger Il pilota austriaco è scomparso durante le qualifiche a Imola nel 1994. in un incidente n… - sirgolly : RT @SkySportF1: Un omaggio a Roland #Ratzenberger Il pilota austriaco è scomparso durante le qualifiche a Imola nel 1994. in un incidente n… -