Juventus | altra vittoria in partitella per Cristiano Ronaldo | ma nella foto spunta Matuidi

Juventus - altra giornata negativa in Borsa : -4% : Ancora una giornata pesante per la Juventus in Borsa, dopo lo scivolone del 17% accusato mercoledì dopo l’eliminazione dai quarti di finale di Champions League ad opera dell’Ajax. Oggi il club torinese ha ceduto un ulteriore 4% guidando la lista dei ribassi fra le blue chips: nel dettaglio, le azioni della Juventus hanno chiuso a […] L'articolo Juventus, altra giornata negativa in Borsa: -4% è stato realizzato da Calcio e ...

Cristiano Ronaldo sarebbe furibondo - avrebbe voluto un'altra Juventus contro l'Ajax : La Juventus continua a leccarsi le ferite dopo l'eliminazione dalla Champions League. I bianconeri sono delusi, e molti giocatori si sono trincerati in un silenzio assoluto: solo Blaise Matuidi, Federico Bernardeschi e Carlo Pinsoglio hanno condiviso la loro amarezza su Instagram dopo la sconfitta contro l'Ajax. Chi sicuramente non ha digerito la debacle nella massima competizione europea è Cristiano Ronaldo. Stando a quanto rivelato dalla ...

Dybala via dalla Juventus?/ Altra esclusione - ora è a rischio : club fissa il prezzo : Dybala via dalla Juventus? Altra esclusione per l'attaccante argentino, ora è a rischio. E il club bianconero fissa il prezzo del suo cartellino...

Ajax-Juventus - Allegri : "Distratti? No. Cristiano Ronaldo di un'altra categoria" : Parte dalla difesa Massimiliano Allegri nei commenti del dopo Ajax-Juve finita 1-1. Con i bianconeri privati del senatore Chiellini rimasto a Torino, il tecnico parla della pedina che ne ha preso il ...

Ajax-Juventus - bianconeri lanciati in semifinale - a 2.20 su Sisal Matchpoint. Ronaldo ci sarà : un’altra tripletta di CR7 si gioca a 33.00 : Si incrociano di nuovo i destini di Ajax e Juventus in Champions League, dopo le due finali che già le hanno viste protagoniste nel 1973 e nel 1996. In questa edizione, entrambe si sono rese protagoniste di ottavi di finale esaltanti eliminando in rimonta le due squadre di Madrid, ma per la conquista della semifinale c’è una netta favorita ed è la squadra di Allegri. Gli esperti di Sisal Matchpoint assegnano il match della Johan Cruijff ...

Juventus - altra stoccata di Pistocchi : “Dire pessimo è poco” : Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’arbitraggio della sfida tra Juventus e Milan. Indice puntato sul direttore di gara Fabbri. Il noto giornalista non usa giri di parole e punge in maniera diretta il direttore di gara e la Juventus: “Sul giudizio sull’ arbitraggio […] More

Ajax-Juventus probabili formazioni : fuori Dybala - altra sorpresa dal 1' : AJAX JUVENTUS probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida tra Ajax e Juventus, sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. La Juventus si gioca un’importantissima parte di stagione, specie dopo aver conquistato virtualmente l’ottavo scudetto consecutivo. Allegri dovrà fare i conti con alcuni acciaccati e con alcune valutazioni […] More

Juventus - Kean cita Bob Marley : altra risposta ai razzisti : "Io amo la notte perché di notte tutti i colori sono uguali e io sono uguale agli altri". Usa una citazione di Bob Marley, Moise Kean. L'attaccante della Juventus dopo i cori e i buu ricevuti ieri ...

Koulibaly-Juventus - il Napoli alza il muro e arriva un’altra conferma : KOULIBALY JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, il Napoli sarebbe pronto a blindare in maniera totale Koulibaly in maglia azzurra. Il giocatore potrebbe incontrare la società partenopea nel corso dei prossimi giorni per valutare le possibilità di rinnovo con inserimento di una clausola rescissoria da record. Di fatto, secondo le ultime […] More

Genoa-Juventus probabili formazioni : Kean dal 1' - poi altra doppia novità! : GENOA JUVENTUS probabili formazioni- Tutto pronto per la sfida tra Genoa e Juventus, match in programma domenica alle ore 12:30 e valida per il 28° turno di campionato. Rossoblù chiamati alla grande prova contro la corazzata della Serie A, Juventus pronta a difendere i 18 punti di vantaggio rispetto al Napoli. Allegri potrebbe affidarsi a […] More

Militao - il nuovo Pepe che ha stregato il Real Madrid : altra beffa per la Juventus : Un buon auspicio per il giovane brasiliano che da luglio comincerà la sua avventura in uno dei club più prestigiosi al mondo.

Isco-Juventus - tutta un’altra musica : Zidane stravolge l’affare - i dettagli : Isco-Juventus – Florentino Perez ha scelto ancora una volta Zinedine Zidane per rimettere in piedi il Real Madrid dopo una stagione deludente con l’uscita agli ottavi di Champions League rimediata contro l’Ajax. Le cose sembrano non andare per il verso giusto nemmeno in campionato, dove i ‘Blancos’ si trovano al terzo posto a -12 punti dal Barcellona. La scelta di Zidane […] More