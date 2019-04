Tapiro d’oro Allegri – L’allenatore torna sulla lite con Adani | “ho fatto sfondamento

sportfair

(Di lunedì 29 aprile 2019)d’oro per Massimiliano, l’allenatore della Juventus raggiunto da Valerio Staffelli dopo il battibecco conUn battibecco, quello tra Massimilianoe Daniele, che hail giro dei social e non solo. La schermaglia, andata in scena su Sky Sport nel post-partita di Inter-Juventus, hameritare ild’Oro all’allenatore della Juventus. Il livornese, raggiunto da Valerio Staffelli, ha risposto alle domande delforo.è un difensore. Mi sembra un bravo ragazzo. Lo reputo un valido professionista. Sono andato via perché i miei amici mi aspettavano per cena. La cena dopo la partita non si tocca”: ha detto. Staffelli ha però tirato le orecchie ad ‘Acciuga’. “Uno come lei che insegna ai ragazzi a fare i dribbling avrebbe dovuto dribblare una situazione come quella… – ha ...

milanmagazine_ : TAPIRO D'ORO - Allegri: 'Adani? Sono molto arrogante, sono andato via perchè i miei amici mi aspettavano a cena' - rosapetrazzuolo : TAPIRO D'ORO - Allegri: 'Adani? Sono molto arrogante, sono andato via perchè i miei amici mi aspettavano a cena' - petrazzuolo : TAPIRO D'ORO - Allegri: 'Adani? Sono molto arrogante, sono andato via perchè i miei amici mi aspettavano a cena' -