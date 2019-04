Tennis, Fognini trionfa a Montecarlo

SkySport : ? #UltimOra #Tennis ?? Fabio #Fognini vince il #MonteCarloMasters ? Battuto in finale #Lajovic (6-3, 6-4) ?? Si trat… - SkySport : ? #UltimOra #Tennis ?? #MonteCarloMasters, Fabio #Fognini in finale ? Battuto Rafa #Nadal 6-4, 6-2 ?? In finale affro… - angelomangiante : Il più forte giocatore sulla terra battuta nella storia del tennis è Rafa #Nadal #Fognini lo ha battuto 64 62 in… -

Sensazionale Fabio. Il 31enne sanremese diventa il primo italiano a vincere un torneo Master1000 (categoria che esiste dal 1990) battendo in finale il serbo Dusan Lajovic,n.48 Atp, in due set, 63 64, in 1h38'. Con questo successo (9° titolo in carriera), attualmente n.18, diventerà n.12. Con la pressione di giocare da favorito dopo l'impresa su Nadal, l'azzurro va dal possibile 1-3, al 5-2 nel primo set prima di chiudere 6-3 in 44'. Nel secondo sciupa un break di vantaggio, poi torna avanti e conclude 6-4.(Di domenica 21 aprile 2019)