Silvio Berlusconi | Mara Carfagna ad Agorà | Non è questo il momento | per me c' è

Che tempo che fa - Silvio Berlusconi e la battuta oscena di Luciana Littizzetto : "Alla fine - il pelo..." : Le vecchie ossessioni non muoiono mai. Lo dimostra Luciana Littizzetto, che nel suo monologo a Che tempo che fa di domenica 31 marzo su Rai 1 mette nel mirino Silvio Berlusconi, al quale dedica una serie di battute a sfondo sessuale di dubbio gusto. La comica di Fabio Fazio prende spunto dalle recen

Silvio Berlusconi - il dramma politico : Giovanni Toti lo massacra ancora. "Siamo malati - lo ammetta" : Dopo le durissime schermaglie della vigilia, dopo la sostanziale rottura, Giovanni Toti parla col "nemico", ovvero Repubblica, e torna all'attacco, serratissimo, di Silvio Berlusconi. "Almeno quelli del Pd ammettono di essere malati e stanno cercando la cura. Noi nemmeno quello", premette nell'inter

Silvio Berlusconi - drammatica rivelazione di Francesca Pascale : "Purtroppo è costretto a farlo" : Dopo un lungo silenzio, nel giorno dell'assemblea di Forza Italia il cui mattatore, ancora una volta, è stato Silvio Berlusconi, Francesca Pascale rompe il silenzio. La compagna del Cav si mostra divisa tra l'ammirazione per l'impegno del leader azzurro e la lontananza che impone tale impegno: "Forz

Silvio Berlusconi - l'amarissimo retroscena dal cuore di Forza Italia : perché non molla l'osso spolpato : Forza Italia compie 25 anni, ma ne dimostra il triplo. Comunque, molti di più della Lega, il suo competitor principale nel centrodestra, che è nata prima anche se pare ben più giovane. Ovvio, gli ex padani hanno cambiato il leader, le promesse, le parole d' ordine, le facce, mentre Berlusconi è rima

Elezioni europee. Nel simbolo di Forza Italia c’è il nome di Silvio Berlusconi : Cambia il logo degli azzurri. Via il riferimento al Ppe, c’è il nome di Silvio Berlusconi. L’assemblea nazionale festeggia i

Dentro Forza Italia scoppia il caso Giovanni Toti. Per Silvio Berlusconi "la pazienza è finita" : Giovanni Toti non va all'Assemblea degli eletti di Forza Italia a Roma e scoppia il caso, con Silvio Berlusconi che dice platealmente che "la pazienza è finita". Il governatore della Liguria motiva la sua assenza con il fatto che "non sono stato coinvolto in nessun modo, allora piuttosto che scaldare la sedia, preferisco stare nel mio territorio". Anche perché, spiega Toti, si dimostra nuovamente che "il dibattito interno al ...

Silvio Berlusconi si sente ancora "indispensabile". "Orgoglioso" del Ppe - ma lo toglie dal simbolo : Silvio Berlusconi respinge con forza la teoria del tramonto. Anzi, dà dello "stupido" a chiunque scriva o dica questo. "Mi domando come possano esserci in giro tanti stupidi che non sanno guardare nemmeno in superficie quale sia veramente la realtà del presente" dice il presidente di Forza Italia dal palco dell'Assemblea nazionale del partito, sottolineando che "siamo ancora la spina dorsale del centrodestra in Italia e in ...

Silvio Berlusconi - l'ultimo siluro di Toti contro Forza Italia : "Anziché scaldare la sedia - resto a casa" : Mentre Silvio Berlusconi marcia spedito verso il lancio del nuovo simbolo di Forza Italia e la sua candidatura alle prossime elezioni Europee, dentro Forza Italia il malumore è sempre più difficile da contenere, a partire da quello del governatore della Liguria Giovanni Toti. A Roma il Cav oggi ha r

Silvio Berlusconi - i due sondaggi che terrorizzano il Cav : sotto il 10% Forza Italia è morta : Non bastavano i malumori all'interno di Forza Italia, Silvio Berlusconi deve fare i conti anche con le pessime notizie che arrivano dagli ultimi sondaggi. Due rilevazioni in particolare hanno rovinato l'umore del Cav, come riporta il Tempo: il sondaggio di Index e quello prodotto dall'Europarlamento

Silvio Berlusconi "piega" Matteo Salvini - in Piemonte l'uomo della rinascita : un chiaro messaggio politico? : Dopo mesi di amarezza e sconfitte, un riscatto per Silvio Berlusconi: come rivela Dagospia, "per una volta ce l'ha fatta". Si parla delle elezioni regionali in Piemonte, dove il Cav sarebbe riuscito ad imporre il suo candidato a Matteo Salvini: si tratta di Alberto Cirio, a lui dunque la corsa per l

Fabrizio Cicchitto - la rivelazione : tutta la verità sulla trattativa Silvio Berlusconi-Giorgio Napolitano : Fabrizio Cicchitto nel suo libro sulla storia di Forza Italia dal 1994 al 2018 rivela moltissimi retroscena sulla Seconda Repubblica, in particolare su Silvio Berlusconi. Uno di questi riguarda le trattative per la grazia mancata al Cavaliere di Giorgio Napolitano e quelle per il bis dello stesso re

Mediaset - ecco lo stipendio nel 2018 di Pier Silvio Berlusconi e Confalonieri : cifre da sogno : Sono cifre da capogiro quelle degli stipendi dei big di Mediaset. A rivelarle è DavideMaggio.it. A battere ogni record, come era prevedibile, è Fedele Confalonieri. Il presidente dell'Azienda, dopo che lo scorso luglio ha rassegnato le dimissioni, ha ottenuto ben 6,5 milioni di euro, a integrazione