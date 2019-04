MotoGp – Jorge Lorenzo ancora in difficoltà in Argentina | “nel warm up abbiamo fatto un

MotoGp - Jorge Lorenzo : “Non cerco scuse - ma quello che mi è accaduto ha dell’incredibile” : Jorge Lorenzo, complice gli infortuni che ne hanno minato la preparazione, sta vivendo un momento difficile in questo avvio di stagione nella MotoGP con la Honda, e ieri nel GP d’Argentina si è classificato 12°, dopo un problema al via che lo ha costretto a partire in pratica dall’ultima posizione e risalire il gruppo lentamente. Lo spagnolo ha dichiarato a es.motorsport.com: “È incredibile perché in Qatar ho avuto un problema ...

MotoGp – Marquez snobba Lorenzo e punta il dito contro Crutchlow : “Jorge non mi preoccupa - mentre su Cal dico che..” : Marc Marquez diretto e senza peli sulla lingua: le parole dello spagnolo sui suoi colleghi della Honda Lorenzo e Crutchlow dopo le qualifiche del Gp d’Argentina E’ Marc Marquez il poleman del Gp d’Argentina: lo spagnolo della Honda ha avuto la meglio sui suoi rivali nelle qualifiche di ieri a Termas de Rio Hondo, lasciandosi alle spalle Vinales e Dovizioso. Quarto invece Valentino Rossi, mentre il compagno di squadra del ...

Jorge Lorenzo - MotoGp GP Argentina 2019 : “Il mio feeling con la Honda migliora ma mi manca esperienza. Se dovesse piovere sarò prudente” : Lo spagnolo Jorge Lorenzo ha concluso al 12° posto le qualifiche del GP d’Argentina 2019, seconda prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, il maiorchino è riuscito ad essere parte della Q2 ma ancora non ha il passo dei migliori. Il feeling con la Honda è lontano dall’efficienza piena e ovviamente gli infortuni non hanno sorriso al cinque volte campione del mondo. Per questo si prospetta una gara di ...

MotoGp – Jorge Lorenzo delude in Argentina - ma ha già dimenticato la Ducati : “meglio in Honda” : Jorge Lorenzo protagonista delle qualifiche del Gp d’Argentina: le parole del pilota spagnolo dopo la Q2 sul circuito di Termas de Rio Hondo Le qualifiche del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sono terminate nel segno di Marc Marquez. Con il tempo di 1:38.314, il pilota spagnolo si è preso la sua prima pole position di stagione (l’81ª in carriera). Domani sulla prima fila della griglia di partenza del Gp ...

MotoGp - Jorge Lorenzo : “Il polso va meglio - meno dolore alle costole. Fiducioso per l’Argentina” : Jorge Lorenzo sta cercando di recuperare dagli infortuni allo scafoide sinistro e alla prima costola destra, il pilota della Honda ha faticato tre settimane fa durante il GP del Qatar che ha aperto il Mondiale MotoGP ma spera di poter essere competitivo in occasione del GP d’Argentina che andrà in scena nel weekend. Lo spagnolo non è ancora al top della forma fisica ma cercherà sicuramente di mettersi in luce in sella alla RC213V come ha ...

MotoGp – Jorge Lorenzo vede il bicchiere mezzo pieno in vista dell’Argentina : “ecco come sto” : Jorge Lorenzo si lascia gli infortuni alle spalle? Le parole del maiorchino della Honda in vista del Gp d’Argentina Dopo due settimane di pausa, la MotoGp torna protagonista per il secondo round della stagione. I piloti si spostano a Termas de Rio Hondo, dove domenica si disputerà il Gp d’Argentina. Dopo il duello della gara del Qatar, i tifosi non vedono l’ora di vedere se Marquez e Dovizioso saranno ancora una volta ...

MotoGp – Jorge Lorenzo come nuovo in Argentina : il pilota Honda corre verso il pieno recupero fisico : Jorge Lorenzo lavora per essere al 100% nel prossimo Gp di Argentina: lo spagnolo ha quasi recuperato completamente dagli infortuni allo scafoide e alla costola Il 2019 di Jorge Lorenzo non è iniziato nel migliore dei modi. Il pilota spagnolo si è fratturato lo scafoide nel mese di gennaio, venendo poi operato: problema che gli ha impedito di partecipare ai test pres-stagionali di Sepang. Una volta tornato in pista, Lorenzo è caduto sul ...

MotoGp - Jorge Lorenzo si mette a nudo : “vi dico perchè faccio l’arrogante. Marquez? Tra noi saranno scintille” : Il pilota dello spagnolo ha parlato di sè e del suo modo di essere, soffermandosi anche sul rapporto con Marc Marquez Una carriera sempre al massimo, caratterizzata da vittorie e delusioni, affrontate con la solita spavalderia che lo contraddistingue. Jorge Lorenzo è un pilota dal carattere particolare, un tipo inedito nel circus che ama far parlare di sè. Prova ne sono le numerose frecciate rivolte ai propri colleghi, non ultime quelle ...

MotoGp - Jorge Lorenzo senza peli sulla lingua : “io arrogante? Dopo quello che dissi su Valentino Rossi…” : Il pilota della Honda ha parlato della sua carriera nel corso di una lunga intervista, soffermandosi anche su Valentino Rossi Una carriera lunga e ricca di successi, conquistati battendo avversari tosti e velocissimi. Jorge Lorenzo non si è mai tirato indietro, mettendoci sempre la faccia a costo di apparire spesse volte arrogante, per via del suo particolare modo di fare. AFP/LaPresse E’ stato così fin dai suoi primi anni in MotoGp, ...

MotoGp - Jorge Lorenzo si è fratturato una costola a Losail - ma in Argentina ci sarà : Ormai Jorge Lorenzo sta, suo malgrado, passando più tempo tra clinica mobile ed ospedali di mezzo mondo, piuttosto che in pista. Il maiorchino, infatti, nel giro di pochi mesi, si è lesionato una caviglia al via del Gran Premio di Aragon a settembre, quindi dopo pochi giorni a Buriram in Thailandia si è procurato una piccola frattura al polso sinistro, rovinando il suo finale di campionato con la Ducati. Con lo sbarco in Honda di questo inverno ...

MotoGp – Ennesimo infortunio per Jorge Lorenzo - il responso della TAC fa tremare la Honda : Jorge Lorenzo svela il risultato della TAC dopo il Gp del Qatar: altro infortunio per il pilota spagnolo della Honda, il maiochino recupererà in tempo per disputare il Gp d’Argentina? Il weekend del Gp del Qatar è stato particolarmente duro per Jorge Lorenzo. Il maiorchino, tornato in pista dopo l’infortunio rimediato durante la scorsa stagione, ha dovuto fare i conti con una caduta nelle Fp3 e un capitombolo durante le ...

MotoGp - gli alibi di Jorge Lorenzo : “non valgo il 13° posto - l’incidente mi ha fatto perdere fiducia” : Lo spagnolo ha commentato il Gp del Qatar, concluso al tredicesimo posto e lontano dai migliori Un Gp del Qatar complicato per Jorge Lorenzo che, al debutto in sella alla Honda, non è riuscito ad andare oltre il tredicesimo posto finale. Una risultato alquanto deludente per il maiorchino, costretto ad ingoiare un boccone amaro considerando il secondo posto di Marquez. AFP/LaPresse Interrogato nel post gara, lo spagnolo si è difeso: ...

Jorge Lorenzo MotoGp - GP Qatar 2019 : “Ho male in tutto il corpo - sarà una gara di sopravvivenza per me” : 15° posto e due cadute. Non è stato certo il giorno dello spagnolo Jorge Lorenzo, quello delle qualifiche del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail, l’iberico ha dovuto fare i conti con diversi contrattempi che hanno avuto anche delle ripercussioni sul suo fisico già provato. Lorenzo, infatti, viene da un inverno travagliato nel corso del quale si è procurato la frattura allo scafoide del polso ...