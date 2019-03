Volley | Superlega | in Gara 1 dei Quarti | le grandi non steccano

Volley - Superlega 2019 Play-off quarti di finale : Vincono le favorite! Trento e Perugia sul velluto - Civitanova all’ultimo respiro : Tutto facile, o quasi, per la Sir Safety Perugia e l’Itas Trentino in garauno dei quarti di finale dei Play-off di Superlega. Le prime due della classe incontrano solo sporadiche difficoltà rispettivamente contro Monza e Padova ma alla fine portano a casa il 3-0 che cercavano mettendo una prima ipoteca sul passaggio del turno. Tanta fatica, invece, per la Lube Civitanova che impiega quasi tre ore per battere la Calzedonia Verona La Sir ...

LIVE Playoff SuperLega Volley - gara-1 quarti di finale in DIRETTA : Perugia - Trento e Civitanova favorite in casa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara-1 dei quarti di finale dei Playoff scudetto, la stagione del volley maschile entra nel vivo. Dopo la vittoria ottenuta da Modena contro Milano nella giornata di ieri, oggi scendano in campo le altre sei squadre qualificate alla post-season e sono pronte per regalare grande spettacolo. Le tre big giocheranno di fronte al proprio pubblico e andranno a caccia del successo per compiere un passo ...

LIVE Play-off Superlega Volley - Modena-Milano in DIRETTA : 2-0 - i padroni di casa dominano anche il secondo set : Iniziano oggi alle ore 18 i playoff della Superlega, campionato massimo del volley italiano: la partita inaugurale sarà Modena-Milano, rispettivamente quarta e quinta, con gli stessi punti, della regular season. Zaytsev e compagni partono nettamente favoriti nel confronto contro i meneghini, anche se le difficoltà mostrate nella prima fase del Campionato sono un campanello d’allarme non indifferente e da tenere in considerazione. Dal lato ...

Volley : Superlega - partono i Play Off - domani Modena-Milano : Sulla carta i favori dei pronostici sono per i Campioni del Mondo, che martedì sera hanno alzato al cielo anche la CEV Cup in Turchia e si presentano da secondi nel ranking, unici ad aver insidiato ...

Volley - Playoff Superlega 2019 : le otto qualificate ai raggi X. Il tabellone e i possibili incroci : La Superlega entra nel vivo, scattano i Playoff per il massimo campionato italiano di Volley maschile: le migliori otto squadre sono pronte ad affrontarsi per andare a caccia del trofeo. Diamo uno sguardo alle varie formazioni analizzandole ai raggi X e studiamo il tabellone con tutti i possibili incroci. PERUGIA: I Block Devils sono i grandi favoriti della vigilia e hanno tutte le carte in regola per conquistare il secondo scudetto consecutivo. ...

Volley - le statistiche della regular season di SuperLega. Migliori schiacciatori - ricevitori e tanto altro. E gli italiani… : Si è conclusa la regular season della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Le 14 squadre iscritte hanno disputato 26 partite, le Migliori otto si sono qualificate ai playoff scudetto mentre le due peggiori sono retrocesse in Serie A2. Diamo uno sguardo alle varie statistiche al termine della stagione regolare. MIGLIOR MARCATORE: Dusan Petkovic ha dominato la stagione, l’opposto di Sora ha realizzato 590 punti ...

Volley - i migliori italiani della 26ma giornata di Superlega. Sbertoli e Vettori i migliori con vista sull’azzurro : Nel weekend si è disputata la 26^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana. RICCARDO Sbertoli: Guida con maestria la Revivre Axopower all’impresa di giornata, la vittoria al tie break contro la capolista Perugia. Una prestazione di spessore del giovane alzatore milanese che punta alla chiamata in azzurro per l’estate ...

Calendario Playoff Scudetto SuperLega Volley : date - programma - orari e tv. Tabellone e incroci verso il tricolore : Le migliori otto squadre della regular season si sfideranno nei Playoff Scudetto della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I quarti di finale si giocheranno al meglio delle tre partite: gara-1 nel weekend del 30-31 marzo, gara-2 il 6-7 aprile, l’eventuale bella il 13 aprile. A seguire le semifinali al meglio dei 5 incontri (16, 19, 22, 25, 28 aprile) e poi l’atto conclusivo che metterà in palio il tricolore ...

Tabellone Playoff Scudetto SuperLega Volley : calendario - programma - date - orari. Battaglia totale per il tricolore! : Si è delineato il Tabellone dei Playoff Scudetto della SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Le migliori otto squadre al termine della regular season si affronteranno per contendersi il tricolore, si preannuncia un mese e mezzo di grandissimo spettacolo con i fenomeni del torneo pronti a darsi Battaglia per alzare al cielo il trofeo. I quarti di finale si giocheranno al meglio delle tre partite, semifinali e finale ...

Volley - SuperLega : 26^ giornata - definiti i playoff. Modena quarta - incrocerà Milano. Perugia prima davanti a Trento : Si è conclusa la regular season della SuperLega 2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La 26^ giornata, iniziata ieri col successo di Trento su Monza, si è completata nel pomeriggio e ha definito la griglia dei playoff scudetto che scatteranno il prossimo weekend con la gara-1 dei quarti di finale. Perugia aveva già matematicamente conquistato il primo posto, oggi i Block Devils hanno perso al tie-break contro Milano: i 17 ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : definita la griglia dei playoff scudetto. Tabellone e risultati ultima giornata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 26^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Ultimo turno di regular season, si definisce la griglia dei playoff scudetto anche se buona parte del Tabellone è già delineata. Perugia è prima e Trento è seconda, i Block Devils e i dolomitici attendono però di scoprire quali saranno gli avversari che dovranno affrontare nei quarti di finale: saranno sicuramente Monza e ...

