Totti | De Rossi fondamentale

Fischiano le orecchie di Totti - Szczesny gli rifila l’ennesima frecciata : “De Rossi era il vero capitano della Roma” : Il portiere polacco è tornato a parlare della sua esperienza alla Roma, lanciando una frecciata a Francesco Totti Wojciech Szczesny continua a far infuriare la Roma e i suoi tifosi, lanciando frecciate all’indirizzo di Francesco Totti . Qualche giorno fa il portiere polacco aveva sottolineato come Pinsoglio avesse vinto più scudetti dell’ex capitano giallorosso pur giocando solo 22 minuti, mentre adesso l’attenzione si è ...

Roma : in arrivo nelle prossime ore anche l'addio di Monchi - al suo posto Totti e Massara : Dopo l'esonero di Di Francesco e la crisi sportiva nella quale è piombata la Roma, si profila una vera e propria rivoluzione in casa Roma. In giornata è atteso infatti l'annuncio dell'addio di Monchi dopo neanche due anni di incarico. Al suo posto dovrebbero assumere ruoli importanti in società Francesco Totti e Ricky Massara. Atteso l'annuncio ufficiale dell'addio di Ramon Monchi Ramon Monchi ha, fin dall'inizio della sua esperienza con la ...