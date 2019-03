The Occupation | il difficile rapporto tra giornalismo e governo

The Occupation - recensione : Sarebbe semplicissimo etichettare The Occupation come la più classica delle occasioni perse ma a conti fatti il team di White Paper Games è riuscito a creare esattamente il gioco che aveva progettato. Più che una storia di occasioni perse l'ultima opera dei creatori del già interessante Ether One sembra più adatta a un altrettanto classico "what if". Cosa sarebbe successo se il concept dietro a questo peculiare progetto fosse stato affidato a ...

Il thriller investigativo The Occupation è ora disponibile per PS4 e Xbox One : Il thriller investigativo in prima persona The Occupation è finalmente disponibile dopo aver subito vari rinvii. Il gioco doveva originariamente uscire nel mese di ottobre dello scorso anno. In seguito, gli sviluppatori decisero di posticipare l'arrivo del gioco al 5 febbraio scorso, ora, il titolo è finalmente sbarcato su PS4 e Xbox One.Per l'occasione, è stato pubblicato il trailer di lancio visibile qui sotto:"The Occupation è un thriller ...