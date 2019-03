Sorrento | volontari in azione dopo le mareggiate | spiaggia liberata dai detriti

ilmattino

(Di domenica 31 marzo 2019)- Plastica, polistirolo, ferro: sono quintali i rifiuti recuperati dal basso fondale di Marina Grande e poi avviati a smaltimento dalla task-force allestita dall'assessorato comunale all'...

sorrentopress : Sub e volontari puliscono il mare di Sorrento - santecchi : RT @WWFitalia: Riapre domani #26marzo in provincia di #Sorrento l'Oasi in città di #SantAgnello nata grazie all'entusiasmo e ai volontari d… - Daniela23656979 : RT @WWFitalia: Riapre domani #26marzo in provincia di #Sorrento l'Oasi in città di #SantAgnello nata grazie all'entusiasmo e ai volontari d… -