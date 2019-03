Si chiude il Congresso mondiale delle famiglie a Verona | ' E ora votate bene' | di L

Si chiude il Congresso mondiale delle famiglie a Verona : "E ora votate bene..." : Quanto pesa in termini elettorali ancora non si sa, ma certo ora, dopo il Congresso mondiale che si è concluso a Verona , il popolo della famiglia tradizionale ha avuto modo di schiarirsi le idee su chi votare. Da domani nascerà "Pro Vita & Famiglia" soggetto unico risultato dalla fusione, annunciata ieri, delle due associazioni guidate dai due vertici della tredicesima edizione della kermesse, il presidente Toni Brandi e il suo ...

A Verona una marcia per la famiglia chiude il congresso delle polemiche : L'ultima riguarda le accuse mosse da Di Maio che ha definito i partecipanti all'evento fanatici e con stile medioevale. Dagli organizzatori per il vicepremier un invito a studiare la storia e il ...

Verona - si chiude il congresso della famiglia. Gli organizzatori 'Alle europee vedremo chi è con noi e chi ci insulta. Di Maio studi' : ... da qui parte una nuova politica per la famiglia non più in difesa ma in attacco. Bisogna pensare alle nuove generazioni'. Un altro degli organizzatori, Toni Brandi, mette invece nel mirino il ...