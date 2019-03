NBA | ancora 50 e tripla doppia per Harden | Houston terza a Ovest | Kings eliminati

NBA - risultati della notte : Booker ne fa ancora 50 ma perde - Durant - quasi - perfetto : Memphis Grizzlies-Golden State Warriors 103-118 Memphis in casa ha già battuto Portland, Utah, Houston e Oklahoma City ultimamente, per cui Golden State non può prendere sotto gamba una partita ...

NBA : Danilo Gallinari ancora decisivo - i Clippers battono anche i Knicks : New York Knicks-L.A. Clippers 113-124 Un successo da grande squadra, da gruppo consapevole, da franchigia pronta e in forma per affrontare i playoff. Danilo Gallinari sorride a fine partita nel suo ...

NBA - super Gallinari : 24 punti e Pacers ko. I Lakers perdono ancora : ROMA - Uno dei protagonisti della notte NBA è senza dubbio Danilo Gallinari : l'azzurro trascina i Los Angeles Clippers alla vittoria sugli Indiana Pacers con 24 punti in 31 minuti giocati. I Lakers , ...

NBA - i risultati della notte : Curry trascina gli Warriors - Lakers ancora ko : Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors 107-117 Tre vittorie nelle ultime quattro trasferte erano di gran lunga il modo migliore per lasciarsi alle spalle un paio di brutte sconfitte casalinghe ...

Risultati NBA : i Lakers cadono ancora - continua il cammino di Bucks - Warriors e Rockets : NBA, la corsa ai playoff è terminata per i Lakers con l’ennesima sconfitta di una stagione nera: i Bucks hanno passeggiato contro i gialloviola La corsa ai playoff NBA è definitivamente terminata per LeBron James ed i suoi Lakers, destinati a pensare già alla prossima annata con tanto tempo d’anticipo rispetto alle aspettative. Questa notte i losangelini hanno perso contro Antetokounmpo e soci 101-115, senza schierare LeBron ...

NBA - Belinelli vince ancora - Denver sbanca Boston e va ai playoff : Ben nove le partite disputate nella notte Nba , con i playoff sempre più vicini. Un solo italiano in campo, Marco Belinelli e i suoi San Antonio Spurs che all'AT&T Center hanno battuto i Golden State ...

NBA - Gallinari incontenibile - i Clippers vincono ancora : Continua il momento d'oro per Danilo Gallinari che gioca da stella per i suoi Clippers. La vittoria di questa notte contro Chicago porta la sua firma: 27 punti, 7 rimbalzi, 2 assist, con la percentuale al tiro oltre il 70%, sia da due che da tre. Senza monopolizzare il gioco, naturalmente, ma contando sul supporto di Montrezl Harrell e di Lou Williams, nonché sulla saggezza di coach Doc Rivers che sta riuscendo quasi ad assicurare ai suoi il ...

NBA : ancora super Gallinari - Belinelli vince ancora. Rimonta record per Milwaukee : TORINO - Il venerdì notte di Nba si chiude con una certezza che attende ormai soltanto l'aritmetica: i due italiani d'Oltreoceano parteciperanno entrambi ai play-off. In una regular season che volge ...

Risultati NBA : i Lakers cadono ancora - bene Clippers - Rockets e Bucks : Clippers, Rockets e Portland proseguono la propria corsa ai playoff ad Ovest, ad Est invece Antetokounmpo domina, i Sixers rispondono NBA, nottata ricca di gare con i Bucks che stanno continuando a fare la voce grossissima. Questa notte battuta Miami 113-98 con un grande Antetokounmpo autore di 33 punti e 16 rimbalzi. Arriva invece un’altra sconfitta per i Lakers, 97-111 contro Detroit. Va detto che L.A. annoverava diverse assenze ...

Risultati NBA – Gallinari ancora trascinatore con Williams - Walker non basta agli Hornets : Gallinari ancora una volta tra i protagonisti, i 40 di Walker non bastano ai Charlotte Hornets: tutti i Risultati delle partite NBA della notte Spettacolo infinito nella notte italiana con le partite di NBA. Il basket oltreoceano non si smentisce mai e regala emozioni mozzafiato. Splendida vittoria dei Cleveland Cavaliers sui Toronto Raptors per 126-101. I padroni di casa sono stati trascinati da un ottimo Sexton, a referto con 28 punti. ...

Basket : NBA. Lakers ancora al tappeto - Minnesota vince all'Overtime : Quinto ko consecutivo per i Los Angeles Lakers nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Il quintetto californiano esce sconfitto.

Risultati NBA - LeBron perde ancora e saluta i playoff : vittorie per Celtics - Nets e Bucks ad Est : Los Angeles Lakers sconfitti da Irving e soci in un incontro che sancisce definitivamente l’addio ai playoff della squadra di LeBron James I Los Angeles Lakers ancora una volta sono stati sconfitti. Ciao ciao playoff, una debacle totale quella dei gialloviola che hanno tradito le attese dopo un’estate ricca di aspettative seguite all’arrivo di LeBron James. Quest’oggi, con un roster decisamente decimato dalle ...

NBA - i Los Angeles Lakers perdono ancora : Rajon Rondo si siede lontano dai compagni : Non è la prima volta che succede, ma in precedenza la scelta di Rajon Rondo non aveva mai fatto così "rumore". L'ex point guard dei Celtics in diverse occasioni in questa stagione si era accomodato a ...

NBA : LeBron supera Jordan - ma i Lakers crollano ancora. Gli Spurs battono Atlanta : Decisivo nell'economia del match il secondo quarto, in cui Utah infila un parziale di 9-0, va sul +13 con due punti di Ricky Rubio e gestisce fino al 58-47 dell'intervallo lungo. Inutile il tentativo ...