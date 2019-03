Meteo | dopo il sole del weekend tornano pioggia | freddo e neve | le regioni più a rischio

Iran - dopo le devastanti piogge torrenziali un’onda anomala ha colpito il sud del Paese : gente in fuga per il Meteotsunami [VIDEO] : dopo le piogge torrenziali delle ultime settimane che hanno seminato morte e distruzione in Iran, il sud del Paese è stato colpito anche un’onda anomala, sebbene il fenomeno non sia legato alla precedente situazione di maltempo. L’onda ha percorso decine e decine di metri nei litorali, mettendo in fuga le persone, costrette a cercare riparo nelle zone più interne, come potete vedere nel video che trovate in fondo all’articolo. Non sembrano ...

Meteo : 3bMeteo - tempo in peggioramento dopo il 1° aprile : TENDENZA Meteo, 2-5 aprile FASE INSTABILE SULL'ITALIA PER UNA SACCATURA DAL NORD EUROPA . Giungono continue conferme dai modelli matematici che confermano una tendenza decisamente più dinamica per la ...

Meteo : dopo il vento - pioggia e maltempo colpiscono il Sud : Il ciclone di origine polare sarà protagonista di una fase di maltempo diffuso su tutto il meridione che durerà per tutta la giornata di Giovedì portando nubifragi intensi soprattutto su Puglia meridionale, Calabria, Basilicata e Sicilia. Nuvole anche al centro e nel resto del sud mentre al nord torna il sole.Continua a leggere

Allerta Meteo - la tempesta di maltempo si sposta al Centro/Sud : attenzione ai fenomeni estremi dopo il disastro del Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – La tempesta di maltempo che nella notte ha flagellato il Nord con venti impetuosi e forti temporali, si sta spostando al Centro/Sud dove nelle prossime ore avremo altri fenomeni estremi. Ancora splende il sole e il clima è mite su gran parte delle Regioni meridionali, ma tra oggi pomeriggio e domani (come si può osservare nelle mappe del modello Moloch elaborato dall’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo ...

Meteo - dopo il weekend di sole torna l'inverno : ciclone polare in arrivo : Un weekend di sole e caldo, ma poi a fine marzo torna l'inverno, con un ciclone polare. Le previsioni: nei prossimi giorni l'alta pressione tornerà a guadagnare terreno sul nostro...

Previsioni Meteo - attenzione all’estremo Sud : dopo l’Equinozio di Primavera arriva forte maltempo in Sicilia. Caldo e siccità invece al Nord : 1/4 ...

Meteo - in arrivo pioggia e freddo dopo il weekend : le regioni più a rischio maltempo : Se durante il prossimo weekend le temperature saranno ovunque più miti nonostante qualche nube sparsa e pericolo di rovesci, a partire da lunedì 18 marzo ci sarà una nuova ondata di maltempo, con freddo e temporali da un angolo all'altro dell'Italia. Già a partire da oggi, sabato 16, l'alta pressione attualmente arrivata su gran parte del Paese, riuscirà a mantenere condizioni di tempo abbastanza buone, rendendola la giornata più calda del fine ...

Previsioni Meteo - dopo il weekend Marzo cambia volto : da Lunedì 11 torna a ruggire l’inverno - freddo e neve a bassa quota al Centro/Sud [MAPPE] : 1/21 ...

Meteo - dopo il weekend tornano piogge - temporali e neve sull’Italia : Quella che sta per iniziare, secondo gli esperti Meteo, sarà una settimana dinamica dal punto di vista Meteorologico. Nelle prossime ore il tempo comincerà a mutare bruscamente con l'anticiclone che si indebolirà aprendo la porta a una veloce perturbazione che riporterà pioggia, temporali e anche neve su alcune regioni.Continua a leggere

Meteo - Coldiretti : “Polizze ad hoc per rischio gelo dopo il caldo” : La primavera anticipata, con caldo anomalo e siccita’, e il possibile ritorno del freddo fanno temere pesanti danni alle colture. Per questo motivo la Coldiretti chiede alle compagnie assicurative di mettere a disposizione degli imprenditori agricoli polizze specifiche legate al gelo tardivo. In Piemonte a risentirne potrebbero essere, soprattutto, la vite, le pesche e le albicocche. “Non corriamo ai ripari quando sara’ troppo ...

Nuova ondata di caldo in Australia per un inizio d’Autunno Meteorologico shock : attesi oltre +40°C dopo l’Estate più rovente di sempre [FOTO e DATI] : 1/10 ...

Meteo - tornano freddo e neve. Dopo l’anticipo di primavera - la “svolta gelida” : Se eravate già pronti col cambio di stagione sarà meglio che rivediate i vostri piani. Questi ultimi giorni sono stati caratterizzati da un caldo anomalo, ma l’anticipo di primavera con il sole e belle giornate sta già per finire: è attesa una perturbazione in arrivo dalla Russia che porterà di nuovo neve e gelo. Come si legge sul sito de Il Meteo.it, infatti, il vastissimo anticiclone, un mix tra Azzoriano e Africano, che in questi giorni sta ...

Allerta Meteo Palermo - esonda il fiume Milicia : torna l’incubo dopo il dramma dello scorso novembre : torna la paura in Sicilia, e in particolare a Palermo che sta vivendo una nuova emergenza e la memoria va allo scorso novembre, e una nuova Allerta Meteo gialla è prevista su Palermo. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso relativamente al rischio Meteo-idrogeologico e idraulico fino alle 24 di domani. Si prevedono “precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali e ...

Previsioni Meteo - torna a splendere il sole al Centro/Nord dopo 3 giorni terribili : adesso un lungo periodo di bel tempo - temperature miti : 1/4 ...