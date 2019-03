Juve | Cristiano Ronaldo mostra i muscoli sui social | vuole l' Ajax

Juve - Kean : 'Non sono nè Cristiano Ronaldo nè Messi - ma spero di arrivare un giorno al loro livello' : 'sono molto contento, è un altro record - dice l'attaccante bianconero ai microfoni di Sky Sport - sono sempre pronto a batterne altri'. Kean sottolinea che 'il lavoro è l'unica cosa che può aiutare ...

Juventus-Empoli - Kean : 'Non sono Cristiano né Messi - ma lavorando spero di esserlo' : Il giocatore ha commentato così la partita, intervistato al fischio finale da Sky Sport: "sono molto contento per un altro record, sono felice, sono sempre pronto a batterne un altro". La chiave per ...

Marotta : 'Falso che non volevo Cristiano Ronaldo alla Juventus' : L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, ex dg della Juventus, durante l'evento 'Il Foglio a San Siro' ha voluto chiarire la vicenda legata all'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della ...

Juventus - pessime notizie dopo le visite a Cristiano Ronaldo : l'Ajax è a rischio : Cristiano Ronaldo, dopo gli esami sostenuti a Lisbona, ieri è arrivato alla Continassa, centro medico della Juve, per un confronto con lo staff dei bianconeri sull' entità dell'infortunio. Qui è stato sottoposto ad una seduta di fisioterapia mentre il resto del gruppo si è allenato con possesso pall

Juventus - parla Agnelli : 'Cristiano Ronaldo sta bene - ma la stagione è lunga' : Questa mattina, la Juventus ha preparato la gara di domani contro l'Empoli. Per il match di domani i bianconeri dovranno fare a meno di Cristiano Ronaldo. CR7 ha un problema ai flessori e il suo obiettivo è quello di rientrare per il match contro l'Ajax. Oggi, è intervenuto ad un evento organizzato da "Il Foglio" a Milano, il presidente della Juve Andrea Agnelli che ha proprio parlato delle condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo sottolineando ...

Juventus - senti Hazard : “chi vince la Champions League? Sempre Cristiano Ronaldo” : Eden Hazard sa bene che la Champions League è il terreno di caccia preferito di Cristiano Ronaldo, Juventus dunque favorita Eden Hazard sogna di vincere la Champions League un giorno, forse dal prossimo anno proverà un nuovo assalto con la maglia del Real Madrid, questo secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna. Nel frattempo il calciatore belga ha parlato ai microfoni del portale belga HLN di un suo collega illustre: CR7. ...

Juventus - Cristiano Ronaldo non molla : tornerà con l'Ajax? : Qui trattano lesioni muscolari, anche piccole, servendosi della scienza biomedica capace di riparare le fibre con un trattamento a base di infiltrazioni di plasma centrifugato del paziente stesso. ...

Le notizie del giorno – ‘Giallo’ Cristiano Ronaldo in casa Juventus - le sentenze su Milan e Lazio : Le notizie del giorno – Arriva il provvedimento per Franck Kessié. L’ivoriano rientrato dalla nazionale, convocato da Leonardo e Maldini, è stato multato di 40 mila euro. Dopo la lite con Biglia era stato chiamato a rapporto a Milanello, dove gli è stato notificato il provvedimento, una multa salata. Nelle ultime ore il centrocampista si è allenato a parte senza incontrare Gattuso. Per la partita di sabato contro la Sampdoria, ...

Infortunio Cristiano Ronaldo/ Juventus in ansia : a rischio la sfida con l'Ajax : Controlli al JTC per Cristiano Ronaldo, infortunatosi due giorni fa con la nazionale portoghese: le parole di Sandro Corapi.

Ottimismo Juve : la lesione muscolare di Cristiano Ronaldo è lieve : Aveva ragione Cristiano Ronaldo quando diceva che sarebbe tornato in campo entro due settimane. I medici avrebbero confermato le previsioni del portoghese sui tempi di recupero dall' infortunio ...

Juventus - oggi fisioterapia e visita di controllo per Cristiano Ronaldo : Questa mattina Cristiano Ronaldo ha fatto il suo arrivo alla Continassa. CR7 ieri sera è tornato a Torino dopo essere stato a Barcellona per impegni legati al suo sponsor tecnico. Il portoghese oggi è invece tornato al quartier generale della Juventus ed è stato sottoposto a una visita di controllo, prima di una seduta di fisioterapia. Dunque CR7 ha iniziato la fase di recupero dopo l'infortunio ai flessori accusato con la maglia del Portogallo. ...

Juventus - la nota sugli infortunati : Cristiano Ronaldo - De Sciglio - Khedira e non solo : Juventus, i calciatori stanno rientrando alla spicciolata dalle gare con la Nazionale: personalizzato Barzagli, Cuadrado, Douglas Costa e Khedira “I bianconeri si preparano al ritorno in campo all’Allianz Stadium: sabato, alle 18, arriva l’Empoli. La squadra, rinfoltita dai rientri dei Nazionali, si è allenata questa mattina al JTC, ed è stata una sessione con tanto pallone. Possesso e partitella: questo il menu dell’allenamento di ...

Infortunio Cristiano Ronaldo/ L'attaccante della Juventus al JTC per nuovi controlli : Infortunio Cristiano Ronaldo, il centravanti della Juventus è giunto stamane al JTC per nuovi controlli dopo il problema muscolare