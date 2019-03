Inter | Icardi non convocato | molti giocatori avrebbero apprezzato

Inter - dalla società un messaggio chiaro su Icardi : è impossibile che Spalletti... : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela i retroscena del caso Icardi e spiega come dopo il lavoro diplomatico svolto dalla società, adesso la scelta della convocazione spetti esclusivamente a Spalletti, che per la sfida contro ...

Zanetti : 'Ritorno di Mourinho all'Inter? Mancanza di rispetto nei confronti di Spalletti. Icardi - nulla di strano...' : Anche Javier Zanetti ha parlato a Sky Sport dopo il match tra Inter Forever e le leggende del Tottenham: 'Ci fa piacere, siamo onorati di essere stati invitati dal Tottenham in un giorno così speciale. Per noi è un motivo di prestigio, ci ...

Inter - Spalletti 'Icardi non sarà convocato con la Lazio' : MILANO - 'Icardi non sarà convocato', Luciano Spalletti ha comunicato la decisione durante la conferenza stampa alla vigilia della partita con la Lazio. 'Icardi per certi versi l'ho trovato come un ...

Inter - l'ex Lippi : 'Icardi? Ecco come mi sarei comportato...' : Marcello Lippi , ex allenatore di Juve e Inter , Campione del Mondo con l' Italia nel 2006, dice la sua a Radio Deejay sul caso Icardi : 'Io mi sarei comportato come mi sono sempre comportato, privilegiando la squadra. Se gli avrei tolto fascia? Lasciamo perdere,...