Gp Argentina | vince Marquez davanti a Rossi e Dovizioso

MotoGp - Marquez vince in Argentina : 20.49 Un monologo di Marc Marquez.A Rio Hondo lo spagnolo della Honda si prende la rivincita su Andrea Dovizioso che lo aveva battuto a Losail e va a prendersi la testa del Mondiale: all'ultimo giro infatti Valentino Rossi beffa il pilota Ducati, che termina terzo. Dopo Jack Miller e Alex Rins, 6° Danilo Petrucci. Marquez parte dalla pole e piano piano fa il vuoto. Dietro, si accende la lotta. Vinales in prima fila col 'Dovi' perde posizioni. ...

Gp Argentina : Baldassarri vince in Moto2 : ANSA, - ROMA, 31 MAR - Lorenzo Baldassarri ha bissato in Argentina la vittoria conquistata in Qatar ed il pilota marchigiano è a punteggio pieno, in testa alla classifica del mondiale Moto2. Sul podio ...

Moto3 - GP Argentina 2019 : risultato e classifica gara. Jaime Maisà vince in volata - Tony Arbolino fantastico terzo : Jaime Masià ha vinto il GP d’Argentina 2019, seconda tappa del Mondiale Moto3. Sul circuito di Termas de Rio Hondo è andata in scena una gara molto spettacolare e incertissima fin sulla linea del traguardo, nel corso dei 21 giri abbiamo assistito a continui sorpassi e cambiamenti in testa tanto che al traguardo sono giunti nove piloti racchiusi in appena otto decimi (e ben quindici in due secondi). Il 18enne spagnolo, scattato dalla pole ...