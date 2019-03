Gp Argentina | Baldassarri vince in Moto2

Moto2 - Argentina : vittoria per Baldassarri : TERMAS DE RIO HONDO - vittoria e bis per Lorenzo Baldassarri , che dopo il Qatar si prende anche la gara di Termas de Rio Hondo. Il 22enne pilota di San Severino Marche, in sella alla Kalex del team ...

Moto2 - GP Argentina 2019 : risultati e classifica prove libere 1. Luca Marini il migliore davanti a Lowes ed a Schrötter. Lorenzo Baldassarri è 12° : Luca Marini dà dei segnali importanti nel corso delle prove libere 1 del GP d’ Argentina 2019 , seconda prova del Mondiale 2019 di Moto2 . Il centauro italiano dello Sky Racing Team VR46, grazie ad una serie di giri estremamente veloci, ha concluso la sessione in testa con il crono di 1’44″220, candidandosi ad un ruolo di primo piano in questo weekend. Il fratellino di Valentino Rossi, però, dovrà guardarsi alle sue spalle, perché ...

Moto2 - GP Argentina 2019 : Lorenzo Baldassarri a caccia del bis per allungare nel Mondiale - ma gli avversari non mancano : Il Mondiale Moto2 si è aperto poco più di due settimane fa con la fantastica vittoria di Lorenzo Baldassarri nella prima tappa stagionale in Qatar, ma ora è giunto il momento di proiettarci al prossimo appuntamento in programma dal 29 al 31 marzo in Argentina. Il tracciato di Termas de Rio Hondo, località in provincia di Santiago del Estero nel nord del Paese, ospita il Gran Premio d’Argentina del MotoMondiale dal 2014 mentre fino al 1999 ...