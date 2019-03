F1 | il Gp del Bahrain | in diretta

F1 - si spengono i semafori a Sakhir : ecco la partenza del Gp del Bahrain [VIDEO] : E’ cominciato il secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1, ecco la partenza del Gp del Bahrain Adrenalina che sale, cuore che batte in gola e semafori che si spengono. E’ cominciato il Gp del Bahrain, secondo appuntamento del Mondiale 2019 di Formula 1 dopo l’ouverture di Melbourne. Prima fila tutta Ferrari con Leclerc davanti a Vettel, un inedito considerando la prima pole position in carriera per il monegasco, ...

Formula 1 - GP del Bahrain 2019 : la diretta live : Cronaca, tempi e curiosità sulla gara di Sakhir. In tv la diretta su Sky Sport F1, canale 207,, sui social segui #SkyMotori - di Redazione SkySport24

Bahrain : luci extra sulla griglia per evitare i problemi dell’Australia : Dopo i problemi di visibilità dello spegnimento dei semafori lamentati dai piloti a fondo griglia in Australia, in Bahrain la FIA ha deciso di montare a metà griglia un secondo set di luci, in modo che possano essere viste da tutti, indipendentemente dalla posizione. Tra chi ha lamentato problemi a Melbourne, i due piloti della […] L'articolo Bahrain: luci extra sulla griglia per evitare i problemi dell’Australia sembra essere il ...

Formula 1 - la griglia di partenza del GP del Bahrain : Ferrari prime - : Prima pole position in carriera per Charles Leclerc, il 21enne pilota monegasco. Alle sue spalle l'altra Ferrari di Vettel. Seconda fila alle Mercedes con Hamilton e Bottas. In terza fila la Red Bull ...

F1 – Red Bull in difficoltà in Bahrain - la delusione di Verstappen : “non siamo contenti - ecco dove soffriamo” : La delusione di Max Verstappen dopo le qualifiche del Gp del Bahrain: il commento dell’olandese della Red Bull dopo il quinto piazzamento Un sabato difficile per le Red Bull: Verstappen è stato il migliore del team di Milton Keynes nelle qualifiche del Gp del Bahrain, piazzandosi al quinto posto. Giornata ancor più amara per Gasly, che non è riuscito a far meglio del 13° piazzamento in griglia di ...

Formula 1 – Raikkonen porta la famiglia in Bahrain - i figli del finlandese scorrazzano per il paddock [GALLERY] : Kimi Raikkonen non è solo in Bahrain: il pilota finlandese seguito da Robin, Rianna e Minttu Mentre papà Kimi Raikkonen si dà da fare in pista a bordo della sua Alfa Romeo, la moglie ed i figli del pilota se la spassano in Bahrain. Dopo una breve vacanza al mare, i piccoli Robin e Rianna hanno raggiunto il finlandese nel paddock di Formula 1, dove sono stati immortalati dalla bellissima Minttu in una serie di scatti divertenti. Scorri la ...

F1 – Charles Leclerc poleman in Bahrain - il messaggio della fidanzata è dolcissimo [FOTO] : Charles Leclerc conquista la prima pole position di carriera in Bahrain, la fidanzata Giada Gianni lo omaggia con un dolce messaggio social Charles Leclerc, prima di quanto previsto, ha conquistato la sua prima pole position di carriera. In occasione delle qualifiche del secondo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno, il monegasco si è incoronato poleman, proprio davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel. A stupirsi in ...

Come vedere il GP del Bahrain 2019 di Formula 1 in diretta streaming Gratis No Rojadirecta : Oggi sul circuito di Sakhir, 5.412 m, GP del Bahrain, 2a gara, su 21, del Mondiale. diretta Sky Sport F1 HD, su TV8, canale 8, in chiaro e in differita dalle 21. 30. Tutto su

Formula 1 - Ferrari in cerca del riscatto nel Gp del Bahrain : la diretta : Luce verde domenica 31 marzo per la partenza del Gran Premio di Formula 1 del Bahrain, ad orario insolito gioco forza per la...

Formula 1 – Raikkonen analizza le qualifiche del Bahrain : “stiamo facendo un buon lavoro - vediamo come andrà” : Kimi Raikkonen commenta le due qualifiche in Bahrain, il pilota finlandese non completamente soddisfatto dalla sua prestazione nel deserto Nel pomeriggio sono andate in scena le qualifiche del Gp del Bahrain, che hanno visto grandi protagoniste le Ferrari. In particolare a brillare nel deserto mediorientale è stato Charles Leclerc, alla sua prima pole position di carriera. Kimi Raikkonen, che ha lasciato nella la scorsa stagione il posto ...

F1 - GP Bahrain 2019 : l'analisi delle qualifiche : La Ferrari ha reagito e nelle qualifiche del Gp del Bahrain ha ottenuto la prima e seconda posizione in griglia con Charles Leclerc che è riuscito a precede il compagno di squadra Sebastian Vettel. La ...

Formula 1 – Leclerc pazzo di gioia in Bahrain : il team radio dopo la prima pole del monegasco [VIDEO] : Il team radio di Charles Leclerc dopo la conquista della pole position del Gp del Bahrain Charles Leclerc ha conquistato oggi una pazzesca pole position sul circuito di Al Sakhir: si tratta della prima pole per il pilota monegasco della Ferrari, che diventa così il secondo pilota più giovane della storia ad aver conquistato la prima posizione della griglia di partenza dopo il suo compagno di squadra. Una prima pole position davvero ...

Ferrari - Vettel dopo le qualifiche del GP Bahrain : 'Felice per Leclerc - siamo cresciuti' : "Charles ha fatto un lavoro fantastico e merita di essere in pole, sono contento con l'unico tentativo fatto di essere in seconda posizione". E' il commento di Sebastian Vettel alla seconda posizione ...