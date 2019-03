Domenica In | Eleonora Daniele e la dolorosa perdita del fratello | “Quando si parla di

ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2019) Sincera e visibilmente commossa,, ospite nel salotto diIn, ha raccontato a Mara Venier un’esperienza per lei moltoha infatti perso un, Luigi, affetto da una forma di autismo molto grave. Il ragazzo è morto nel 2015 per via di alcune complicazioni legate alla malattia. Laha letto alcuni passi di una lettera che aveva scritto per lui: “Guardarti negli occhi è il solo modo per entrare. Quando il tuo mondo ha voglia di comunicare con il mio. Non è sempre possibile, ma se ciò avviene la tua vita dentro diventa per me un paradiso, dove il sole mi scalda, dove posso perdermi tra i mille colori dei fiori del tuo giardino, dove i tuoi sogni diventano i miei“. E ancora, la conduttrice di Storie Italiane ha raccontato a Mara del suo quotidiano impegno: “Quando li perdi ti rendi conto quanto importanti erano, ...

eleonoradaniele : RT @BlogSocialTv1: DOMENICA IN: OSPITE DI MARA VENIER UNA COMMOSSA ELEONORA DANIELE – il Video @eleonoradaniele #DomenicaIn - ilmessaggeroit : #domenica in, #eleonora daniele: «Mio fratello mi manca, mi chiedo sempre perché la vita ha punito lui e non me» - starksmagic : RT @angeloanormale: Di sabato e domenica non abbiamo più clip perché Eleonora li passa a casa a guardare tutorial di giardinaggio #skamital… -