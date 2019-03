Conte: "Nessun attacco alle banche"

"Le riforme già varate non sono nulla rispetto a quello che ancora faremo. Voglio essere garante di un nuovo patto sociale tra cittadini e istituzioni". Così il premieral festival dell' Economia civile a Firenze. "Reddito di cittadinanza e quota 100esprimono una politica a forte impatto sociale, per proteggere i più deboli",afferma,invitando "introdurre operazioni riparatrici".In settimana porteremo il decreto crescita in CdM,annuncia."".Ai ministri suggerisce: "Sobri in parole,generosi in azioni".(Di domenica 31 marzo 2019)