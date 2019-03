Che cos’è l’emicrania e come curarla con rimedi naturali ...

GuerraItaliaBot2020 - ecco cos’è e come funziona il gioco Che sta spopolando su Facebook : Tutto è iniziato quando l’ombra della Mole Antonelliana di Torino si è allungata sul territorio di Aosta. Oggi i ragazzi dello Stretto di Messina si sono presi Enna ma ieri Rovigo ha surclassato i cugini vicentini e ha fatto un bel passo avanti verso la vittoria della guerra per la conquista dell’Italia. Fosse vero, saremmo nel caos. E invece si tratta del gioco che sta spopolando su Facebook e che sta conquistando, lui sì, sempre più like, ...

La debolezza muscolare Che rende impossibili semplici azioni quotidiane : ecco cos’è la Malattia di Pompe - una patologia neuromuscolare rara e cronica : Determina una debolezza muscolare ingravescente che può rendere difficile, se non impossibili, semplici azioni come camminare o alzarsi da una sedia negli adulti, e portare al decesso in età neonatale. E’ la Malattia di Pompe, una patologia neuromuscolare rara e cronica che colpisce in Italia circa 300 pazienti. In totale i casi stimati nel mondo sono circa 10mila e può interessare sia i bambini, sia gli adulti. Per fare il punto sulle ultime ...

Obsolescenza programmata : Che cos’è e come funziona : In abito industriale e soprattutto tecnologico si parla di Obsolescenza. La tecnologia procede rapidamente e i dispositivi con qualche anno sulle spalle rischiano di diventare inadeguati. Questa è la normale Obsolescenza, quando l’hardware raggiunge i propri limiti per naturale decadenza (come nel caso delle batterie), oppure quando diventa inadeguato per eseguire i nuovi software, in […] Obsolescenza programmata: che cos’è e ...

Alienazione parentale : cos’è - conseguenze giuridiChe - rimedi : L’Alienazione parentale è, secondo i Giudici della Corte di cassazione – sentenza n. 26810/2011 – il comportamento del genitore affidatario che strumentalizza il rifiuto del minore di vedere l’altro genitore, impedendone così le visite stabilite dal Giudice. L’Alienazione parentale è generata, quindi, da una “programmazione” dei figli da parte di un genitore – detto genitore alienante -, attraverso l’uso di espressioni denigratorie, ...

Cos’è Apple News+ - il servizio Che mira a rimpiazzare le edicole : Tim Cook presenta Apple News+ (foto: Apple) Questa volta l’ultima novità in casa Apple non arriva dal fronte dell’hardware: per quello, bastano già le nuove versioni dell’iPad, dell’iMac e degli AirPod, annunciate la settimana scorsa. Durante un evento speciale che si è tenuto allo Steve Jobs Theatre di Cupertino, il colosso della Silicon Valley ha annunciato un servizio di abbonamento che mira a rimpiazzare le ...

Che cos’è davvero l’intelligenza artificiale per le aziende? : Quando qualcuno, dai produttori di smartphone agli scienziati di Westworld, parla di capability in ambito di Ai, è facile avere le idee un po’ confuse riguardo a cos’è e cosa non è. Nonostante la sempre maggior offerta, è corretto sostenere che l’intelligenza artificiale fa già abbondantemente parte delle nostre vite. Vista la continua crescita, i brand e i marketer devono tenere gli occhi ben puntati sulle best practice del mercato per ...

Protoporfiria eritropoietica : ecco cos’è la malattia rara Che ha colpito Milly Carlucci : Milly Carlucci è ormai da decenni uno dei volti più popolari della televisione italiana. Elegante, bella e simpatica, si tratta di una delle conduttrici più amate dal pubblico. Ma negli ultimi tempi la sua salute aveva preoccupato non poco i suoi fan: Milly risultava spesso stanca e c’era chi aveva persino pensato che portasse una parrucca. Risolto quest’ultimo ‘dilemma’ quando la presentatrice aveva rivelato di portare ...

Ma Che cos’è la Via della Seta? E soprattutto - come cambierà la nostra vita? : È il giorno dell’arrivo del presidente Xi Jinping in Italia, a quasi dieci anni dall’ultima visita ufficiale di un capo di Stato cinese. In tensione l’esecutivo legastellato, dopo le polemiche sollevate dalla firma di un Memorandum of Understanding con Pechino sulla Nuova Via della Seta invisa agli Stati Uniti. Il vicepremier Luigi Di Maio, questa volta, ha fatto i compiti a casa: dopo aver chiamato Ping il presidente cinese ...

Cos’è Live Quiz - l’app Che fa vincere “premi veri” (ma non soldi veri) : Prendi la classica dinamica televisiva di successo, aggiungici la promessa di poterne essere protagonista dal divano di casa, condisci il tutto con uno spiccato gusto per l’innovazione, tecnologica e imprenditoriale. Da un po’ di tempo a questa parte è diventato davvero difficile non conoscere Live Quiz, l’app che ogni giorno – spesso due volte al giorno – mette in competizione oltre un milione di utenti iOS e Android, che si ...

Che cos’è davvero la narcolessia? : Sonno, tanto sonno, soprattutto in età pediatrica e durante l’adolescenza. La narcolessia, un disturbo che determina un alto grado di confusione nel controllo del ritmo sonno-veglia nel cervello, è un disturbo frequente, eppure ancora carico di misteri. Non sono affatto chiare, per esempio, le sue origini. A far luce arriva però oggi un gruppo di ricercatori dell’università di Copenhagen, che ha scovato nelle persone che ne soffrono ...

Cos’è #FreeSkamItalia - perché guardare Skam Italia su TIMVision distrugge l’ideale di una serie rivolta ai giovani : Si chiama #FreeSkamItalia la petizione lanciata dai fan di Skam Italia che ha già raccolto migliaia di firme. In occasione del lancio della terza stagione, il pubblico di giovani si è trovato davanti una brutta sorpresa: d'ora in poi la serie viene distribuita in esclusiva su TIMVision, il che vuol dire che è fruibile solo a pagamento e non più in modalità gratuita come accaduto finora. I fan si sono perciò riversati in rete e al grido ...

Sindrome del cuore infranto - Che cos’è e come starne alla larga : Il dolore per un amore perduto, per un’amicizia finita, per un lutto può provocare un dispiacere e un stress emotivo talmente forte da avere ripercussioni importanti anche a livello fisico. Si chiama “Sindrome del cuore spezzato” e in alcuni casi può avere conseguenze simili all’infarto. «Qualsiasi rottura affettiva comporta un dolore per le persone coinvolte. Spesso questo dolore trova la via preferita per manifestarsi proprio attraverso il ...

Domenica 17 marzo festa di San Patrizio : cos’è e perché si festeggia anChe in Italia : Domenica 17 marzo si festeggia San Patrizio, patrono d'Irlanda che tuttavia ha varcato i confini nazionali e viene ormai celebrato in tutto il mondo tra migliaia di litri di birra e fiumi che diventano verdi.Continua a leggere