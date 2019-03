Boccia | serve azione massiva per crescita

Boccia al governo - superare i conflitti - serve un'azione massiva per la crescita : Nella maggioranza "ci sono grandi divergenze su molte questioni: data la dimensione economica che il paese vive in questo momento servirebbe compattezza, noi lo abbiamo mostrato con i sindacati". Lo ...

Boccia al governo : "Serve salto qualità" : 13.01 Il presidente di Confindustria, Boccia, lancia un avvertimento al governo: per reagire ad una "crescita zero" serve "un salto di qualità", bisogna "passare dal Contratto di governo ad un Patto per lo sviluppo e l'occupazione". "Il primo anno è stato quello del Contratto: Reddito di cittadinanza, Quota 100, e un po' di Flat tax per gli autonomi. Oggi il rallentamento globale ci impone di fare un salto di qualità",afferma. E sottolinea: ...

Vincenzo Boccia : "Serve crescita. Abbassare le tasse per alzare i salari" : "Per alzare i salari in Italia vanno ridotte le tasse sul lavoro che incidono fino al 120 per cento sul salario netto, lo dico senza alcuna provocazione, ma in una logica di confronto con il Governo". Con queste parole il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, invita il governo a "ridurre il cuneo fiscale". Nel corso di un convegno a Genova il vertice dell'associazione degli industriali ha continuato: "È vero che in Italia i salari ...

Pil - Boccia : "Per far ripartire il Paese serve un 'Piano shock'". E Di Maio è d'accordo : Per ridare slancio all'economia e per farla ripartire è convinto serva un "piano shock". Vincenzo Boccia l'ha definita, in un'intervista a Repubblica, la sua idea di soluzione per rimettere in piedi il Paese. Per prima cosa, aprendo i cantieri delle opere già finanziate, "il che non avrebbe alcun impatto sul deficit pubblico e creerebbe centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro", ha specificato il presidente di Confindustria. Boccia ha ...

Pil - Boccia : serve Paese più competitivo : 14.05 "serve un Paese sempre più competitivo anche perché il rallentamento dell'economia globale eleva i livelli di competitività tra paesi.Il nostro è un Paese che ha una alta vocazione industriale e vocazione all'export". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Boccia. "Non abbiamo materie prime e fonti energetiche -ha precisato Boccia- quindi la questione industriale divente nazionale, a maggior ragione nelle regioni del Mezzogiorno".