Basket | Serie A 2019 | 24a giornata | Trieste reagisce di forza alle difficoltà | Cremona al

(Di domenica 31 marzo 2019) Reazione d’orgoglio doveva essere e tale è stata: l’Alma, dopo i recentissimi guai giudiziari del presidente Scavone, risponde sul campo a parecchie cose dette e non dette in questi giorni e travolge la Vanoliper 97-80 con una prestazione balistica di primissimo livello. I protagonisti, in termini numerici, sono Justin Knox con 20 punti, Hrvoje Peric con 17, William Mosley con 15 e Chris Wright con 14, ma un po’ tutti hanno contribuito al successo odierno. Per gli uomini di Meo Sacchetti, al netto di quel che possono valere queste cifre in una simile mattina, i migliori sono Drew Crawford con 22 punti e Travis Diener con 17.La partita sembra cominciare con un certo equilibrio, ma l’apparenza dura soltanto pochissimi minuti, il tempo di vederevolare via, trascinata per mano da Knox e sorretta da percentuali mostruose, contro cui ...

