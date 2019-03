Balena spiaggiata a Porto Cervo | nella pancia aveva 22 chili di plastica

Il mistero della Balena 'spiaggiata' nella giungla : Gli esperti stanno studiando i resti di un cetaceo trovato nel cuore della foresta amazzonica, in Brasile, per capire come...

Il mistero della Balena spiaggiata nel cuore della foresta Amazzonica : Sembra un mistero il ritrovamento di una balena, trovata spiaggiata in Brasile: l’enorme cetaceo, lungo oltre 10 metri, non è stato ritrovato sulla costa, ma nel bel mezzo della foresta Amazzonica, sull’isola di Marajo, nella parte nord-est del Paese. La balena è stata individuata perché un gruppo di avvoltoi volava in cerchio sopra alla carcassa del mammifero. Gli esperti si chiedono come abbia potuto raggiungere la foresta. Secondo ...