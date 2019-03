Ultimo week end di marzo tra fiere | castelli aperti | escursioni | ma anche musica e

Sci alpino - Coppa del Mondo Maribor 2019 : Ultimo weekend prima dei Mondiali tra assenze e gare da non fallire : Siamo ormai alle porte dei Mondiali di sci alpino 2019 di Are, in Svezia, ma c’è ancora tempo per l’ultimo fine settimana di gare prima della kermesse iridata. Il Circo Bianco al femminile sarà di scena a Maribor, in Slovenia, per due prove tecniche: lo slalom gigante nella giornata di venerdì e lo slalom speciale per quanto riguarda il sabato. Dato che i Mondiali sono ormai al via, gioco forza, questo weekend di gare sarà ...