torino.repubblica

(Di sabato 30 marzo 2019) Un'ha investito due pedoni questa notte in via Calvi angolo via Monte Nero. I poliziotti del commissariato Barriera di Milanono per tentato omicidio. L'ipotesi, infatti, è che i due pedoni ...

torino_today : Torino, auto investe un ragazzo e una ragazza centrafricani, la polizia indaga per tentato omicidio -… - rep_torino : Torino, auto investe un ragazzo e una ragazza centrafricani, la polizia indaga per tentato omicidio [news aggiornat… - donatolav : RT @PrendocasaTO: In #italia e sopratutto #Torino se non fai notizia puoi anche morire. Auguriamo a Ignazio e Rossella il meglio, caso cont… -