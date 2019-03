Teatro alla Scala Milano | Alessandra Ferri racconta Woolf Works | “Mi ha cambiato la vita”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) “mi hala vita. E’ il lavoro che mi ha portato a scoprire, a 50 anni, un nuovo universo creativo”. L’étoilesi emoziona quando parla della creazione di Wayne McGregor ispirata agli scritti di Virginia, in scena in prima italiana aldidal 7 al 20 aprile. Il coreografo del Royal Ballet di Londra le ha chiesto di dare anima al personaggio dellanel 2015, un ruolo che continua a sorprenderla.Su musiche del compositore Max Richter, per la direzione d’orchestra di Oleg Caetani,è ispirato a tre romanzi della scrittrice inglese, Mrs Dallowey, Orlando e The Waves. Ma anche a lettere, saggi e diari. Un debutto per il corpo di ballo scaligero, che affronta per la seconda volta il linguaggio contemporaneo di McGregor, regista e coreografo che ha modificato la danza dei nostri giorni aprendosi alle ...

