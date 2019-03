Spoiler spagnoli Il Segreto | Antolina scopre che Elsa è ricca | Severo chiede un prestito

Il Segreto - Spoiler spagnoli : la partenza di Saul e Julieta - Maria non raggiunge Roberto : Nuovo appuntamento dedicato alla serie televisiva spagnola Il Segreto. Nelle puntate che verranno trasmesse su Antena 3 la settimana prossima Saul Ortega e Julieta Uriarte saluteranno i loro cari e andranno via da Puente Viejo nonostante sia ancora aperto il caso sul misterioso decesso dei Molero. Maria Castaneda, invece, renderà felicissima Francisca Montenegro perché deciderà di restare alla casona dopo aver appreso che Roberto Sanchez la sta ...

Il Segreto Spoiler spagnoli : arriva una sosia di Pepa a Puente Viejo : Al Segreto nessuno ha mai dimenticato Pepa Balmes, che viene costantemente ricordata sia dagli spettatori sia dagli stessi personaggi. Ma ora a Puente Viejo arriverà qualcuno che forse non farà rimpiangere l'assenza della levatrice. La giovane Lola, interpretata da Lucia Margò, avrà una grande somiglianza estetica e caratteriale con Pepa, tanto che farà pensare ai telespettatori che non si tratti di una casualità. Questo succederà in Italia fra ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Lola affascina Prudencio - Fernando ha una nuova fiamma : Nuovi colpi di scena per coloro che seguono lo sceneggiato Il Segreto, prodotto da Atresmedia Televisión in collaborazione con Boomerang TV. La serie televisiva, che di recente ha compiuto 8 anni di trasmissione, continua ad ottenere un grande successo. Sul sito 'Culture en serie' è stato svelato in anteprima ciò che accadrà nei prossimi episodi spagnoli. Le anticipazioni rivelano che tre nuovi personaggi porteranno una ventata di novità a ...

Spoiler spagnoli Il Segreto fino al 29 marzo : Roberto viene costretto a lasciare Maria : Le trame iberiche de Il Segreto che saranno trasmesse in Spagna finoal 29 marzo focalizzano la loro attenzione sul tentativo di Roberto di portare via Maria da Puente Viejo. Grazie all'aiuto di Raimundo e Mauricio però, la dark lady riuscirà a sventare il piano del cubano. Nel frattempo, Elsa ha scoperto di essere stata ingannata da Alvaro, che ha finto di amarla solo per derubarla. La ragazza racconta il fatto ad Isaac, che decide di inseguire ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Prudencio acquista l’enoteca di Fe - Elsa si sente male : La famosa serie televisiva iberica “Il Segreto” scritta da Aurora Guerra riesce sempre a stupire. Nelle puntate spagnole in onda la settimana prossima, Prudencio Ortega dopo aver deciso di non vivere più alla villa di Francisca Montenegro, acquisterà l’enoteca di Fe Perez. Elsa Laguna invece dopo essere stata tradita dal suo promesso sposo Alvaro Fernandez, che l’ha abbandonata proprio quando avrebbero dovuto scambiarsi i voti nuziali, avrà dei ...

Il Segreto Spoiler spagnoli : la Ramos sarà decisa a non far nascere suo figlio : Le trame spagnole della soap 'Il Segreto' svelano che la giovane Antolina rischierà di perdere il bimbo con un utensile da cucina. La Ramos comincerà ad avere molti dubbi insieme a Consuelo, le quali credono che il futuro bambino non sia del falegname Isaac. la neo-mamma, cosciente della sua condizione ed infelice della sua gravidanza cercherà di uccidere la creatura dentro di sé in ogni modo possibile, tanto da spaventare il presunto padre del ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Ramon si rifiuta di rivelare la verità sulla morte di Celia : Nuovo spazio sulla soap opera spagnola “Una Vita” che narra le vicende ambientate ad Acacias 38. Negli episodi che sono andati in onda sugli schermi televisivi iberici alla fine di febbraio 2019, è accaduto qualcosa di terribile. Si tratta di Celia Alvarez Hermoso (Ines Aldea), presente nello sceneggiato sin dal primo esordio. La moglie di Felipe ha perso la Vita mentre si trovava nell'abitazione di Ramon Palacios per portare con sé la piccola ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Don Anselmo viene salvato da Raimundo e Berengario : Le appassionanti vicende dello sceneggiato iberico “Il Segreto” ottengono sempre più successo. Negli episodi che andranno in onda su “Antena 3” la settimana in corso, accadrà qualcosa di sconvolgente. Il personaggio che spiazzerà il pubblico è il prete Don Anselmo, perché dopo aver confessato la verità sul decesso dei Molero alla polizia, sarà sul punto di commettere una pazzia. Il sacerdote deciderà di togliersi la vita gettandosi da un dirupo, ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : Don Anselmo tenta il suicidio - Elsa ingannata da Alvaro : Le avventure dello sceneggiato iberico “Il Segreto” non smettono di stupire. La prossima settimana, andranno in onda delle nuove puntate su “Antena 3”. Le anticipazioni ci svelano che lo storico parroco di Puente Viejo presente nella soap sin dal primo esordio, tenterà il suicidio. Si tratta di Don Anselmo che dopo aver rivelato la verità sul decesso di Lamberto ed Eustaquio Molero, si pentirà per aver messo nei guai Carmelo Leal e Don ...

Spoiler spagnoli Una Vita : Felipe contro la scarcerazione di Ramon - Rosina in pericolo : Le trame della serie televisiva spagnola Una Vita sono sempre ricche di avvenimenti inaspettati. Gli Spoiler degli episodi che il pubblico iberico vedrà la settimana prossima annunciano che l’avvocato Felipe Alvarez Hermoso andrà su tutte le furie non appena verrà a conoscenza che Ramon Palacios è uscito dal carcere. Rosina Rubio invece non riuscirà a stare tranquilla a causa di alcuni malviventi che faranno di tutto per mettersi sulle sue ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : il nuovo medico e la moglie di Isaac si alleano contro Elsa : Le avventure della telenovela spagnola “Il Segreto” continuano a stupire con numerosi colpi di scena. Nelle puntate iberiche attuali, la new entry Alvaro Fernandez ha incontrato in Segreto la diabolica Antolina. Il nuovo medico di Puente Viejo e la moglie di Isaac Guerrero hanno trovato un punto in comune, dato che entrambi si sono alleati per far allontanare Elsa Laguna dal paese. L’ex ancella consapevole della gelosia del marito nei confronti ...

Spoiler spagnoli Una Vita : la moglie di Felipe potrebbe essere morta a causa di Ramon : Nuovo appuntamento dedicato sulla soap opera spagnola “Una Vita”, scritta da Aurora Guerra. Negli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana, ci sarà la tragica uscita di scena di uno storico personaggio femminile. Nel capitolo iberico numero 960, andato in onda il 28 febbraio 2019, è stata annunciata la morte di Celia Alvarez Hermoso (Ines Aldea). Nello specifico, il portinaio Servante Gallo ha comunicato ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli : Alvaro e Antolina fanno un patto contro Elsa : Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto che andranno in onda nella penisola iberica fino al 1 marzo. Le trame dei capitoli trasmessi, dal numero 2022 al 2026, presentano numerosi colpi di scena ed inattesi intrighi e tradimenti. Alvaro ed Antolina stringeranno un accordo grazie al quale l'uomo dovrà portare via per sempre Elsa da Puente Viejo. L'ex ancella della Laguna, consapevole che ciò potrà avvenire soltanto se lui la ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : la moglie di Gonzalo pronta a partire con Roberto : Prosegue l’appuntamento con la telenovela “Il Segreto”. E’ in arrivo un grande colpo di scena negli episodi che andranno in onda in Spagna dal 25 febbraio all'1 marzo. Purtroppo uno storico personaggio femminile, che tra qualche mese avranno modo di rivedere anche i telespettatori italiani, deciderà di lasciare per l’ennesima volta Puente Viejo. Stiamo parlando di Maria Castaneda, che dopo essere stata abbandonata dal marito Gonzalo Castro, a ...