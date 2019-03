Relazioni extraconiugali La fuitina di Di Maio e Salvini finisce in litigio

huffingtonpost

(Di sabato 30 marzo 2019) Come marito e moglie che si prendono un giorno di libertà e poi finiscono inevitabilmente per litigare, Matteoda Verona e Luigi Dida Roma vivono una giornata di forte frizione, fino allo scontro sulle adozioni, che richiede perfino l'intervento e la ramanzina di Palazzo Chigi. Tra il palco del Congresso mondiale delle Famiglie di Verona, dove il vice premier leghista viene acclamato, quasi osannato, e gli studi di Cinecittà dove i 5 stelle radunano centinaia di giovani fare da contraltare anche valoriale, c'è una distanza abissale. Che dimostra come la tenuta del patto matrimoniale gialloverde sia comunque sempre in discussione, sempre in tensione, sempre in bilico. Ma è una relazione extraconiugale che non viene vista come un tradimento, anche se stavolta non è la Tav, non sono le Autonomie, ma sono i valori di fondo del fare politica ...

Penelope48a : RT @HuffPostItalia: Relazioni extraconiugali. La 'fuitina' di Di Maio e Salvini finisce in scontro - alepani79 : RT @HuffPostItalia: Relazioni extraconiugali. La 'fuitina' di Di Maio e Salvini finisce in scontro - florianademiche : RT @HuffPostItalia: Relazioni extraconiugali. La 'fuitina' di Di Maio e Salvini finisce in scontro -