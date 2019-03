Ora legale | stanotte lancette un’ora avanti | ecco sei cose da sapere

Ora legale - effetti collaterali sul sonno e la dieta serale di Coldiretti : Nella notte tra il 30 e il 31 marzo scatta l’ora legale, che rimarrà in vigore sino al prossimo 27 ottobre e che – per qualcuno – porterà con sé qualche spiacevole conseguenza. Secondo una ricerca condotta da Coldiretti, un italiano su cinque ha difficoltà a dormire bene, ed ecco che diventa molto importante attutire il passaggio dell’ora solare a quella legale. Come? Scegliendo i giusti alimenti da portare in tavola. Per ...

Stanotte cambia l’orario - si passa dall’Ora Solare all’Ora legale : ecco le INFO UTILI - perché si spostano le lancette e quali sono i rischi per la salute : Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2019 torna l’ora Legale in Italia, che durerà per i prossimi 7 mesi. Per effetto dello spostamento delle lancette degli orologi un’ora in avanti, dalle 02:00 alle 03:00, Terna – la società che gestisce la rete elettrica nazionale – stima un minor consumo di energia elettrica pari a circa 510 milioni di kilowattora, quantitativo corrispondente al fabbisogno medio annuo di circa 200 mila ...

Ora legale - il cambio c’è ancora (fino al 2021) e avviene nella notte fra il 30 e il 31 marzo : Tranquilli, non cambia niente: ancora una volta nell’ultima domenica di marzo torna l’ora legale. E non sarà neanche l’ultima volta. Il Consiglio dell’Unione Europea ha raggiunto un accordo sulla riforma dell’ora legale per un rinvio e l’atteso addio al cambio dell’ora che sarebbe dovuto partire nel 2019 slitterà almeno al 2021. La risoluzione legislativa approvata dai deputati dice che dal 2021 gli Stati membri manterranno il diritto di ...

Torna l’Ora legale – forse per l’ultima volta – tra sabato 30 e domenica 31 marzo : Nella notte tra sabato 30 marzo e domenica 31 marzo 2019 ci sarà il cambio dell’ora, con il passaggio dall’ora Solare a quella che la maggior parte delle persone ama – quella legale. Ne avevamo parlato qualche mese fa, nell’articolo: http://www.laragnatelanews.it/attualita/ora-legale-sabato-si-cambia-e-forse-sara-lultima-volta/43304.html L’8 febbraio 2018 il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione che prevede la ...