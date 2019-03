NBA – Lakers | la trade di Zubac e le risate di Jerry West | che schiaffo per Magic Johnson

NBA risultati : Boston piega Indiana - LeBron trascina i Lakers : Kyrie Irving sale in cattedra con 30 punti e regala il successo ai suoi Celtics sui Pacers, impreziosendo il tutto con il lay up decisivo a 5 decimi dalla sirena finale. I Lakers sorridono grazie a ...

Risultati NBA – LeBron James trascina i Lakers - Golden State ko di misura contro Minnesota : bene Utah e Denver : Il Prescelto stende con 27 punti Charlotte, ottenendo la 28ª vittoria su 28 scontri con Kemba Walker. Golden State ko all’overtime contro i Timberwolves, successo anche per Boston e Denver In un match che contava poco o nulla per i Los Angeles Lakers, LeBron James fa comunque la voce grossa trascinando i giallo-viola al successo contro Charlotte. Sono 27 i punti messi a referto dal Prescelto, top scorer di un incontro concluso ...

NBA - Lue ai Los Angeles Lakers? Il coach chiama Walton per chiarire : “non c’è nulla di vero” : Los Angeles Lakers, coach Tyronn Lue al momento non ha avuto alcun contatto con la franchigia gialloviola Tyronn Lue è stato accostato negli ultimi giorni ai Los Angeles Lakers, data la sua esperienza pregressa alla guida di una squadra con LeBron James in campo, i Cleveland Cavs appunto. Il coach ha però smentito d’essere stato contattato dalla franchigia losangelina ed ha anche contattato Luke Walton per rassicurarlo in merito. ...

NBA – Lakers - nome nuovo per la panchina : Rick Carlisle fra i possibili sostituti di Luke Walton : Luke Walton verrà esonerato a fine stagione, fioccano dunque i nomi dei suoi possibili sostituti sulla panchina dei Lakers: fra i tanti nomi accostati ai giallo-viola, spunta quello di Rick Carlisle La stagione dei Los Angeles Lakers non è andata secondo le (alte) aspettative di inizio anno. I losangelini avrebbero dovuto raggiungere senza problemi un piazzamento fra le migliori 8, forti di un gruppo di giovani dall’elevato ...

NBA - LeBron James scrive ai tifosi dei Lakers : “credete in me - romperò l’incantesimo” : LeBron James ha preso in mano la situazione dopo le tante critiche ricevute, scrivendo ai tifosi dei Lakers tranquillizzandoli in vista della prossima annata “Credete in me. #LakersNations vi prometto che l’incantesimo non durerà ancora a lungo. Lo giuro. La maratona continua“. LeBron James è uscito allo scoperto dopo il flop dei Lakers in questa stagione disgraziata culminata con l’esclusione dai playoff. I ...

Mercato NBA : Los Angeles Lakers - Jason Kidd e il suo futuro : 'Bello essere desiderati' : Il vantaggio di allenare LeBron: "É il migliore al mondo" Per chi nella sua esperienza da coach NBA ha già avuto la fortuna di avere in squadra un talento come Giannis Antetokounmpo, sono davvero ...

NBA – Lakers - Luke Walton via a fine stagione : Jason Kidd fra i possibili sostituti : Luke Walton lascerà la panchina dei Los Angeles Lakers a fine stagione: Jason Kidd fra i possibili sostituti La stagione dei Los Angeles Lakers è iniziata con i migliori propositi, per poi naufragare incredibilmente con il passare dei mesi. Nemmeno con l’inserimento in roster di LeBron James, il giocatore più forte al mondo, i giallo-viola sono riusciti a migliorare quanto fatto la passata stagione, fallendo miseramente ...

NBA - LeBron James - ora è tardi per vincere con i Lakers : 'So giocare solo così' : Tripla doppia n°8 della stagione " nessuno dopo i 33 anni ne aveva raccolte più di tre in una singola regular season " che portano a 81 il conto totale dopo aver messo a referto 29 punti, 11 rimbalzi ...

NBA – Retroscena Kobe Bryant - la telefonata per portare Nowitzki ai Lakers : “amico mio - noi non lasciamo” : Kobe Bryant svela un Retroscena su un passato tentativo di recruiting: il ‘Black Mamba’ aveva provato a portare Nowitzki ai suoi Lakers Kobe Bryant è stato uno di quei giocatori in grado di influenzare diversi aspetti della franchigia nella quale ha giocato. Oltre ovviamente i risultati in campo e la leadership in spogliatoio, Kobe aveva spesso un importante peso specifico sulle scelte di mercato dei Lakers, come spesso accade per i ...

Basket NBA : LeBron James e i Los Angeles Lakers non faranno i playoff - è ufficiale : La sconfitta di venerdì notte allo Staples Center contro i Brooklyn Nets (106-111) ha reso ufficiale ciò che ormai era certo da alcune settimane: ai playoff NBA 2018-2019 non parteciperà la storica franchigia di Los Angeles Lakers e così la lega non potrà mettere in mostra il suo giocatore più rappresentativo, elemento di continuità in questi anni di continua evoluzione per il Basket e per la lega più importante del mondo. I Lakers sono al sesto ...

Mercato NBA : Lakers - Jason Kidd uno dei candidati come nuovo allenatore : In casa Lakers la stagione 2018/19 è già stata archiviata da un pezzo. Non soltanto via social network, attraverso i quali LeBron James promette riscossa e vendetta nei prossimi anni, ma anche e ...

NBA – Lakers - LeBron James sincero : “stagione difficile fra infortuni e squalifiche - ma i Playoff vanno guadagnati” : LeBron James ufficialmente fuori dai Playoff, la stella dei Lakers prende atto delle difficoltà della stagione ma si dice pronto a lavorare duro per riguadagnare la postseason Dopo la sconfitta subita contro i Brooklyn Nets nell’ultimo turno della regular season, i Los Angeles Lakers hanno avuto la certezza matematica di non giocare i Playoff in questa stagione. In realtà appunto, serviva solo che la matematica emettesse il suo verdetto, ...

NBA - LeBron James promette su Instagram : 'Tifosi dei Lakers - torneremo ai playoff' : Un commento su Instagram sotto un post di ESPN. In questo momento solo a questo si possono aggrappare i tifosi dei Los Angeles Lakers per sperare in un futuro migliore, ma se non altro il messaggio di ...

NBA : Gallinari ok - Harden travolge Spurs di Belinelli. Lakers - addio playoff : Notte dolceamara per gli azzurri impegnati in Nba. Sorride Danilo Gallinari, che trascina i Clippers al successo in casa di Cleveland , cedono invece gli Spurs di Marco Belinelli . Il 'Gallo' firma 27 ...