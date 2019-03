Karate | Europei 2019 | oggi le finali Luigi Busà | Angelo Crescenzo e Viviana Bottaro a

Karate - Europei 2019 : programma - orari e tv di sabato 30 marzo. Tutti gli italiani in gara : Oggi (sabato 30 marzo) si svolgerà la terza giornata di gare degli Europei 2019 di Karate a Guadalajara (Spagna). Al Pabellón Multiusos vivremo le sfide per le medaglie a livello individuale, visto che si svolgeranno le finali di tutte le categorie. Saranno cinque gli azzurri che proveranno a lasciare il segno in questa rassegna continentale: Luigi Busà nei -75 kg, Angelo Crescenzo nei -60 kg e Viviana Bottaro nel kata si giocheranno l’oro, ...

Karate - Europei 2019 : Italia in finale con il team kata femminile. La squadra maschile e le ragazze del kumite lotteranno per il bronzo : A Guadalajara (Spagna) si è conclusa la seconda giornata di gare degli Europei 2019 di Karate. Oggi sui tatami del Pabellón Multiusos sono andate in scena le fasi eliminatorie delle gare a squadre, che hanno scancito le nazioni che domenica si giocheranno le medaglie. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. kata a squadre L’Italia vola in finale con la squadra femminile formata da Michela Pezzetti, Terryana D’Onofrio e Carola ...

LIVE Karate - Europei 2019 in DIRETTA : 29 marzo. Italia femminile in finale per l’oro nel kata - ora tocca al kumite : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2019 di Karate. Dopo le emozioni delle sfide individuali, oggi sul tatami del Pabellón Multiusos di Guadalajara (Spagna) inizieranno le prove a squadre, con le fasi eliminatorie sia del kata che del kumite. Ci attendono quindi tanti combattimenti che decreteranno le nazioni che si giocheranno le medaglie. L’Italia, dopo l’ottimo avvio di ieri, è pronta ad ...

Karate - Europei 2019 : ITALIA DA SOGNO! E’ finale per l’oro con le due squadre di kata! : Inizia nel migliore dei modi la seconda giornata dei campionati Europei di Karate 2019 in corso di svolgimento a Guadalajara (Spagna). Al Pabellón Multiusos, infatti, si è partiti con le qualificazioni nel kata a squadre, maschile e femminile. L’ITALIA, che partiva con ottime speranze, ha centrato la finale per la medaglia d’oro senza patemi, grazie a due ottime prove delle proprie Nazionali. Tra le donne, le ITALIAne (Carola Casale, ...

Karate - Europei 2019 : show di Busà - Crescenzo e Bottaro - tre finali per l’oro! Semeraro e Busato per il bronzo : Molto positivo il bilancio della prima giornata di qualificazioni e ripescaggi per quanto riguarda gli Europei di Karate 2019 di Guadalajara (Spagna). Tre italiani si sono qualificati per la finale che assegnerà la medaglia del metallo più prezioso, mentre altri due se la vedranno per il bronzo. Andiamo con ordine. Viviana Bottaro ha aperto la giornata centrando la finale per l’oro nel kata donne. La ligure si conferma una certezza ...

Karate - Europei 2019 : Angelo Crescenzo vola alla finale per l’oro nel kumitè -60kg : Ancora una ottima notizia per i colori italiani arriva da Guadalajara. Nella cittadina spagnola, dove si stanno disputando i campionati Europei 2019 di Karate, infatti, i nostri rappresentanti si stanno facendo largo a suon di ottime prestazioni. Dopo diversi atleti che hanno già conquistato le finali (per il titolo o per il bronzo), si è andato ad unire a questo novero anche Angelo Crescenzo. Nella categoria kumitè uomini -60 kg, infatti, il ...

LIVE Karate - Europei 2019 in DIRETTA : Busà e Crescenzo in finale per l’oro - anche Viviana Bottaro si giocherà il titolo nel kata! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2019 di Karate. Oggi sul tatami del Pabellón Multiusos di Guadalajara (Spagna) inizierà la sfida tra i migliori atleti del vecchio continente, che andranno a caccia di un posto nelle finali. Questa prima giornata sarà subito ricca di emozioni, visto che si svolgeranno le eliminatorie e i ripescaggi del kata e di tutte le categorie del kumite. Conosceremo quindi ...

Karate - Europei 2019 : Luigi Busà combatterà per l’oro - Silvia Semeraro andrà a caccia del bronzo : Ottime notizie in arrivo da Guadalajara (Spagna) dove si stanno svolgendo i campionati Europei 2019 di Karate. Dopo l’ottimo avvio di questa mattina, infatti, anche il pomeriggio sta regalando buoni risultati ai nostri portacolori. Luigi Busà, per esempio, combatterà per la medaglia d’oro nel kumitè -75 kg uomini. L’atleta classe 1987 nato ad Avola ha compiuto un percorso veramente eccellente nel quale non ha lasciato scampo ...

