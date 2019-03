Juve | Ronaldo non si ferma mai | allenamento in piscina per recuperare da infortunio VIDEO

Diretta Juventus-Empoli : i bianconeri ripartono senza Ronaldo : Dopo aver ospitato lo scontro diretto del campionato di Serie A femminile tra Juventus e Fiorentina l'Allianz Stadium torna ad essere la casa della squadra di Massimiliano Allegri, che alle 18:00 sarà di scena - al rientro dalla sosta per le nazionali - in Juventus-Empoli. Se per la capolista sono arrivati segnali importanti dalla selezione del CT Mancini per quanto riguarda Moise Kean e Leonardo Spinazzola, notizie non positive sono giunte dal ...

Juventus - Brio : ‘Chiellini come Ronaldo - determinante per i destini dei bianconeri’ : La Juventus è da tempo considerata una squadra tra le più forti al mondo e gli addetti ai lavori ne parlano costantemente, soprattutto adesso che si avvicinano i quarti di Champions League e la squadra dovrà affrontare probabilmente l'andata contro l’Ajax senza Cristiano Ronaldo, il quale durante l'ultima gara con la Nazionale si è infortunato. Dello stop dell'ex Real e su altri argomenti caldi del pianeta bianconero, ha fatto il punto anche ...

Serie A : oggi tre anticipi - la Juve in campo senza Ronaldo : Il biglietto da visita del campionato che riprende il suo cammino si annuncia stimolante sotto tanti punti di vista. Il sabato di Juventus e Milan suggerisce molte curiosità tra le pieghe delle sfide ...

Marotta : 'Falso che non volevo Cristiano Ronaldo alla Juventus' : L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, ex dg della Juventus, durante l'evento 'Il Foglio a San Siro' ha voluto chiarire la vicenda legata all'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della ...

Messi : 'Ronaldo al mio livello - Juve fortissima con lui' : TORINO - Leo Messi ha parlato di Cristiano Ronaldo e Juventus in un'intervista concessa all'emittente 'Radio 94.7 Club Octubre'. Il fuoriclasse del Barcellona ha dichiarato: ' Oggi ci sono molti buoni ...

Messi : 'Rispetto la Juve e vorrei Ronaldo in finale di Champions' : Il numero dieci del Barcellona ha poi sopreso tutti stilando la classifica di coloro che ritiene essere i più forti del mondo: "Neymar, Mbappè, Aguero e Suarez possono essere considerati i migliori. ...

Juventus-Empoli - conferenza Allegri : “Ronaldo? Ci vuole calma. E su Kean…” : JUVENTUS EMPOLI conferenza Allegri – Alla vigilia della sfida interna con l’Empoli, sono arrivate le parole di Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus ha parlato in conferenza stampa mandando un messaggio alla squadra: “Domani è una partita che va vinta, va affrontata con grande cattiveria e concentrazione. Staccare la spina, pensando di aver già vinto […] L'articolo Juventus-Empoli, conferenza Allegri: ...

Juventus - pessime notizie dopo le visite a Cristiano Ronaldo : l'Ajax è a rischio : Cristiano Ronaldo, dopo gli esami sostenuti a Lisbona, ieri è arrivato alla Continassa, centro medico della Juve, per un confronto con lo staff dei bianconeri sull' entità dell'infortunio. Qui è stato sottoposto ad una seduta di fisioterapia mentre il resto del gruppo si è allenato con possesso pall

Juventus - Allegri : 'Ronaldo rientrerà quando non rischierà ricadute. Kean? Con gol al Liechtenstein non diventa Messi' : Massimiliano Allegri, alla vigilia della ripresa del campionato che vedrà la sua Juventus ospitare domani l'Empoli, parla di Cristiano Ronaldo che, infortunatosi in Nazionale, sarà sottoposto lunedì ...

Juventus - Agnelli 'Ronaldo sta bene - ma attenti a rischiarlo contro l Ajax' : 'Poi certo avere in campo Cristiano Ronaldo, il miglior giocatore del mondo, ti dà più sicurezza. Ma serve attenzione'.

Juventus - parla Agnelli : 'Cristiano Ronaldo sta bene - ma la stagione è lunga' : Questa mattina, la Juventus ha preparato la gara di domani contro l'Empoli. Per il match di domani i bianconeri dovranno fare a meno di Cristiano Ronaldo. CR7 ha un problema ai flessori e il suo obiettivo è quello di rientrare per il match contro l'Ajax. Oggi, è intervenuto ad un evento organizzato da "Il Foglio" a Milano, il presidente della Juve Andrea Agnelli che ha proprio parlato delle condizioni fisiche di Cristiano Ronaldo sottolineando ...

Juventus - senti Hazard : “chi vince la Champions League? Sempre Cristiano Ronaldo” : Eden Hazard sa bene che la Champions League è il terreno di caccia preferito di Cristiano Ronaldo, Juventus dunque favorita Eden Hazard sogna di vincere la Champions League un giorno, forse dal prossimo anno proverà un nuovo assalto con la maglia del Real Madrid, questo secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna. Nel frattempo il calciatore belga ha parlato ai microfoni del portale belga HLN di un suo collega illustre: CR7. ...