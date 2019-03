Inter | Spalletti è stato chiaro | “Icardi? Non lo convoco”

sportfair

(Di sabato 30 marzo 2019) Lucianoè tornato a parlare del suo centravanti Mauro Icardi il quale non verrà convocato per la gara contro la Lazio “Icardi l’ho trovato un calciatore nuovo, è tanto che non era con noi. Si è allenato e per certi versi dobbiamo ancora bene reinserirlo nel nostro comportamento in allenamento. Visto quanto successo in tutto questo periodo ritengo giusto che ancora per questa partita non possa aiutare i compagni di squadra, domani non è convocato“. Parla così del giocatore argentino il tecnico dell’, Luciano, nella conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro contro la Lazio. (Int/AdnKronos)L'articolo: “Icardi? Non lo convoco” SPORTFAIR.

