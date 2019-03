I 10 live-action dei classici Disney | dal peggiore al migliore

Dumbo - la versione live action di Tim Burton del classico Disney è un film a due facce (recensione) : Era scritto nel destino che Tim Burton incontrasse Dumbo, l’elefantino che degli emarginati ed eccentrici che popolano il suo cinema è un simbolo naturale. E dunque ecco, dopo Cenerentola, Il libro della giungla, La bella e la bestia e prima degli attesi Aladdin e Il re leone, la sua personale versione live action d’un classico Disney. L’operazione si preannunciava complessa, perché il Dumbo del 1941, realizzato in economia in anni di guerra ...

Aladdin - ecco il nuovo trailer della versione live action : È finalmente arrivato il nuovo trailer ufficiale del film live-action tratto dal classico Disney Aladdin. E quello che si vede nell’anticipazione della pellicola diretta da Guy Ritchie potrebbe fugare i dubbi degli scorsi mesi su un adattamento che non sarebbe all’altezza dell’originale. Le perplessità più grandi riguardavano il Genio della lampada, a cui presta il volto Will Smith. La sua interpretazione qui sembra brillante e potrebbe non far ...

Arrow 7 in Italia da stasera - spoiler 1°episodio su Premium Action : Oliver è in prigione : Arriva anche in Italia, come annunciato da tempo, la settima stagione di Arrow, la serie basata sul personaggio dei fumetti DC, conosciuto nel nostro paese come 'Freccia Verde'. Nella serie tv statunitense, iniziata nel 2012, è narrata la storia di Oliver Queen, il giovane miliardario naufragato su un'isola e scomparso per 5 anni, durante i quali ha imparato a sopravvivere e a difendersi dai tanti nemici che ha incontrato. Oliver, una volta ...

Gundam prende vita nel live action hollywoodiano di Legendary : La saga di Gundam è in assoluto l a serie anime più longeva e famosa in Giappone e nel mondo. Basti pensare che a Odaiba, Tokyo, è stata eretta una statua a grandezza naturale di Gundam, recentemente ...

Nel nuovo trailer di Devil May Cry 5 possiamo vedere alcune sequenze riprodotte in live action : Capcom ha condiviso un nuovo peculiare trailer del suo attesissimo Devil May Cry 5. Come riporta Gematsu, il filmato riproduce in live action alcune delle sequenze cinematiche che abbiamo avuto modo di vedere in occasione dell'E3 2018, e anche nella scorsa edizione del Tokyo Game Show.Il nuovo trailer è dunque interpretato da veri e propri attori, intenti a ripercorrere le principali sequenze che hanno presentato Devil May Cry 5 al grande ...

Pokémon detective Pikachu arriva il film live action con Ryan Reynolds : Inimitabili, teneri, a volte buffi, spesso divertenti o pericolosi, il mondo dei Pokémon prende vita in un film in live action dal titolo Pokémon detective Pikachu. E a dare la voce al personaggio forse più celebre tra i singolari animaletti, è stato chiamato Ryan Reynolds. Ma il film mostra anche una vasta gamma di amati personaggi Pokémon, ognuno con le sue abilità e personalità singolari ed uniche. Pokémon detective Pikachu, anticipazioni La ...

Pubblicato il nuovo trailer live-action di The Division 2 diretto da Nicolas Winding Refn : Ubisoft sta preparando i fan all'imminente lancio di The Division 2 e, stavolta, lo ha fatto pubblicando un nuovo trailer dedicato al gioco.Grazie alla segnalazione di VG247, apprendiamo che sul canale YouTube di Ubisoft Italia, è comparso il trailer live-action diretto dal regista Nicolas Winding Refn (Drive, Solo Dio Perdona).Il video è piuttosto malinconico e mostra l'ambientazione post-apocalittica in cui si ritroverà la società ormai alla ...

Anthem : disponibile il cortometraggio live-action di Neil Blomkamp "Conviction" : Come vi avevamo anticipato pochi giorni fa, per oggi, 14 febbraio, era prevista la pubblicazione del cortometraggio live-action "Conviction" dedicato ad Anthem.Il cortometraggio esplora la storia dietro il mondo del titolo di BioWare ed è stato diretto da Neil Blomkamp (District 9, Elysium). A quanto pare, le promesse sono state mantenute e "Conviction" è ora disponibile.Eccolo qui di seguito.Read more…

Anthem : in arrivo il cortometraggio live-action "Conviction" diretto dal regista di District 9 : Mancano pochi giorni prima che Anthem di BioWare raggiunga gli scaffali e mentre alcuni giocatori saranno in grado di giocare già il 15 febbraio grazie al servizio Origin Premier, tutti potranno godere del nuovo cortometraggio live-action gratuito che esplora la storia dietro il mondo del titolo, intitolato "Conviction".La clip riportata nel tweet è solo un piccolo teaser che preannuncia l'arrivo del video completo il prossimo 14 febbraio.Come ...