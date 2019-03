Europee |  Zingaretti presenta il simbolo della lista unitaria | Sfida per

agi

(Di sabato 30 marzo 2019) "E' la nostraper vincere le elezioni". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti,ndo nella sede del partito ildella listadi Pd, Siamo europei e Pse. Nel, sotto il logo del Pd, quello di 'Siamo europei', con la bandiera Ue. Tra i due simboli, sulla destra, quello del Pse. "Questoè un'offerta di unità, uno strumento al servizio del cambiamento e della necessità di unirsi per fermare una pericolosa deriva nazionalista in questo paese" ha detto il segretario del Pd annunciando anche che Giuliano Pisapia guiderà la lista nella circoscrizione Nord-Ovest.

