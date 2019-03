Europee | Di Battista | “Non mi candido La stampa? Ha scelto Salvini Il M5s supporti

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) “È un po’ di tempo che non ci vediamo. Io sto bene, anzi benissimo sto facendo cose molto interessanti”. Alessandro Dirompe il silenzio con una diretta Facebook. “Ho riflettuto” sull’opportunità di una candidatura alle“e ho detto no“.“Quando sono tornato dal viaggio in Centro America il Movimento 5 Stelle mi ha chiesto di dare una mano – racconta l’ex membro della Commissione Esteri della Camera – Ho subito detto di sì per varie ragioni, per il fatto che nella mia vita ho difficoltà a dire no. Ho subito accettato per la paura di deludere tante persone, attivisti e simpatizzanti. E poi per un senso del dovere, della responsabilità. Mi sono ributtato ‘in mezzo’ e dopo qualche settimana mi sono reso conto che non si possono fare le cose per paura di deludere gli altri o perché si ha ...

