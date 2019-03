Congresso Verona | Gandolfini | “Secondo mia figlia sono retrogrado e maschilista? Il

A Verona il Congresso Mondiale delle Famiglie : programma e polemiche : A Verona il Congresso Mondiale delle Famiglie: programma e polemiche Si tiene dal 29 al 31 marzo il contestato evento promosso da sigle pro Life. Saranno presenti diversi esponenti del governo, tra cui Matteo Salvini e il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana. Negli scorsi giorni polemiche per il patrocinio di Palazzo Chigi, poi ...

Congresso Verona - Gandolfini : “Mia figlia mi dà del retrogrado e maschilista? Il fascista lascia libertà di pensiero” : “Il Congresso delle Famiglie? Un evento da Medioevo, maschilista e retrogrado”. Maria Gandolfini, figlia 36enne del leader del Family Day Massimo Gandolfini, è tornata sul Congresso di Verona in un’intervista video a TpiNews. “Mio padre vuole che io bruci all’inferno perché sono separata. Mi considera un mostro. Lui ritiene che la mia famiglia sia da nascondere, qualcosa di cui vergognarsi. Da lui non ho mai ricevuto amore. Io ...

Congresso famiglie Verona - capotreno a passeggeri 'Famiglia è dove c è amore' : 'Questo week end più che mai Verona è la città dell'amore, buona permanenza dal vostro capotreno, che ricorda: Famiglia è dove c'è amore'. È stato questo il saluto che il capotreno del convoglio Italo ...

A Verona evento da Medioevo! Congresso Famiglie - la figlia del leader Gandolfini all’attacco : Maria Gandolfini, primogenita del leader del Family Day, Massimo, tra gli organizzatori della kermesse di Verona, è in piazza a manifestare contro il Congresso mondiale delle Famiglie: “Io penso che Gesù Cristo ami gay, lesbiche, Famiglie colorate, così come tutte le altre”. E del padre ha detto: “Per lui dovrei bruciare all’inferno perché sono separata”.

Verona - la manifestazione femminista contro il Congresso delle Famiglie : da Non una di meno a Pd e Cgil : Non solo il Congresso mondiale delle Famiglie. Verona, arrivata al secondo giorno dell’evento organizzato da associazioni antiabortiste e contro i diritti lgbtqi+, si prepara al corteo femminista di protesta. Non una di meno ha organizzato una tre giorni transfemminista che alle 14,30 culminerà in un corteo per le strade della città (partenza dalla Stazione di Porta Nuova). In mattinata c’è stato anche il convegno ...

Congresso delle famiglie di Verona - la contromanifestazione femminista nel giorno dell'intervento di Salvini : Scendono in piazza nel secondo giorno del Congresso delle famiglie a Verona, quello in cui è previsto l'intervento di Matteo Salvini . «Due parole chiave, resistere per esistere» dice Monica Cirinnà, «...

Verona - seconda giornata al Congresso mondiale delle Famiglie : Verona, 30 mar., askanews, - Tra le polemiche ha preso il via la seconda giornata del congresso mondiale delle Famiglie a Verona. Nella prima giornata si sono viste ben poche Famiglie, ma c'è stato un ...

Congresso famiglie Verona - la proposta : "Tassiamo i single" : Tre eventi in un giorno. Parte tutto da Verona, al Congresso mondiale delle famiglie, dove oggi è atteso il fronte leghista. Nessun passo indietro da relatori e organizzatori rispetto alle ...

La figlia di Massimo Gandolfini - leader del Family Day - in piazza a manifestare contro il Congresso di Verona : Papà al Congresso, figlia in piazza. La famiglia Gandolfini sui due fronti a Verona, con il padre Massimo, leader del Family Day, tra i frontmen del Congresso mondiale delle famiglie, in prima linea nella battaglia contro l'aborto e per la famiglia tradizionale; e la figlia primogenita Maria, sposata a 18 anni in chiesa e separata, in piazza a manifestare."Sono qui a testimoniare che l'amore non ha colore, non ha razza e non ha sesso - ha ...

Cinque questioni da affrontare per sopravvivere al Congresso delle famiglie di Verona : Il Congresso di Verona è partito, tra macabri feti di gomma e simpatiche esternazioni contro gay e legge 194. Il clamore attorno è intanto cresciuto al punto da toccare anche i delicati equilibri di governo: il M5s, da una parte, lancia siluri contro l’evento; dall’altra, la Lega (a quanto si legge) sta smorzando i toni prima più entusiastici e gli stessi Zaia e Salvini – in modo un po’ cerchiobottista, in verità – si sono premurati ...

Congresso famiglie - a Verona arrivano Salvini e Meloni : Tre eventi in un giorno. Parte tutto da Verona, al Congresso mondiale delle famiglie , dove oggi è atteso il fronte leghista. Dopo gli incontri di ieri , nel pomeriggio, infatti, ci saranno gli ospiti ...

Chi sono le femministe contro il Congresso delle famiglie di Verona : Da anni Verona è un laboratorio per le politiche dell’estrema destra, ma ha anche una storia interessante di femminismo e resistenza. Leggi

Vincenzo Spadafora contro il Congresso delle Famiglie "A Verona il passato - con noi a Roma il futuro" : "A Roma si celebreranno le idee e il futuro, a Verona si rivanga il passato", dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora, intervistato da diversi quotidiani, sul Congresso delle Famiglie di Verona, cui contrappone l'appuntamento a cui parteciperà insieme a Luigi Di Maio con 600 giovani a Cinecittà. Spadafora annuncia poi che "il 17 maggio, patrocinerò la giornata internazionale dei diritti Lgbt ...

Verona - Congresso famiglie : contestazioni : 8.43 Secondo giorno del XIII Congresso mondiale delle famiglie,a Verona,per celebrare e difendere "la famiglia naturale",intesa come sola unità stabile e fondamentale della società. E' la prima volta che si tiene in Italia.L'evento ha suscitato divisioni e contrasti. Oggi sarà presente il vicepremier Salvini Ieri pelemiche per la distribuzione di un "gadget" che rappresenta un feto. Previsto un corteo di protesta organizzato dalla piattaforma ...